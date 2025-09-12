2026: presupuesto a la baja y las entradas a museos por las nubes

Incrementar hasta por un 223% el precio de entrada a los museos y las zonas arqueológicas del INAH e INBAL es la propuesta con la que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende resolver los daños profundos que provocará el recorte al presupuesto en mantenimiento en museos, zonas y sitios que no se podrá hacer si prospera el recorte de casi mil 300 millones al presupuesto que tendrá el INAH para 2026 y cerca de mil millones para el INBAL. Les parece buena idea que cobrando 209 pesos por persona, en lugar de 100 pesitos, se arreglará la grave crisis laboral, la desatención a la infraestructura y la carencia de recursos para proyectos de salvamento arqueológico e investigación del patrimonio histórico y arqueológico que enfrenta el instituto desde hace siete años por la pobreza franciscana. La pobreza más bien es el argumento de que se pretende fomentar y difundir el patrimonio cultural de México, porque cómo lo harán si los altos costos le impedirán al mexicano promedio pagar 731 pesos para visitar zonas arqueológicas fuera del horario normal, si ya antes le era difícil desembolsar 355 pesos por cabeza, como está estipulado hasta ahora.

Tlaxcala celebra fiestas patrias con Inteligencia Artificial y errores

Tlaxcala estuvo en boca de todos esta semana debido a que sus decoraciones de las fiestas patrias tenían la bandera de Bolivia, manejan como símbolo al águila calva de Estados Unidos, un héroe patrio tenía seis dedos y pusieron una bandera de México con un águila sin cabeza. Todo este disparate se debió a que las autoridades hicieron sus imágenes con Inteligencia Artificial. Para acabarla de amolar, la serie de pifias se exhibieron en grande, pues fueron impresas en lonas que cubrían los edificios del Palacio de Gobierno y el Congreso local y ni así se dieron cuenta del descuido, sino hasta que comenzaron las burlas en redes. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com