125 años de Tamayo: otro aniversario mal planeado por el INBAL

Así como ocurrió con la efeméride del 50 aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros, el INBAL tampoco se puso las pilas con el 125 aniversario del nacimiento de Rufino Tamayo, este 25 de agosto. En un comunicado de prensa, el Instituto anunció el pasado 20 de agosto el programa que presentará para celebrar al artista: un taller de sellos con cupo para 10 personas, así como unas conferencias en el Munal, que… ¡ups, comenzaron a inicios de agosto!, pero aún hay una charla para el 25 de agosto, por si alguien alcanza a ir. ¿Qué más? Ah, sí, este par de exposiciones: "Las paradojas del internacionalismo", que es de la colección del artista y el Museo Tamayo y que acaba ya este domingo, así que córrale. Y la otra: "Olga. Un retrato dinámico", que no es en sí de Rufino Tamayo, sino de Olga Tamayo (vivían juntos pues, es casi lo mismo). Por cierto, habrá una convocatoria para el concurso “Tamayo reimaginado”, que el Museo de Arte Moderno “abrirá..." ¿Cuándo? Ah, sí, fue el pasado 12 de julio (según el boletín). ¿Hasta cuándo se puede participar? ¡Uy, no, el cierre de convocatoria fue el 18 de agosto, también se les pasó avisar. Bueno, por si no le da tiempo de asistir a estos eventos, puede hacerse un espacio en su agenda para una exposición que inaugura en el Tamayo, pero esa es hasta noviembre. Híjole, sabemos que ya se van y que andan recogiendo sus cosas, pero si ya era mucho pedir un homenaje digno al maestro Tamayo, al menos el INBAL se hubiera tomado la molestia de anunciar estas actividades con un poco de anticipación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.