¿Quién nos da permiso para reimaginar a la humanidad?

Por: Iván Carrillo

Vancouver, abril 2025. El lema de este año en TED fue claro: “Reimaginar a la humanidad”. Y si bien hubo avances científicos, ideas disruptivas y tecnologías que desafían nuestra comprensión del presente, el pulso que verdaderamente atravesó los cinco días de conferencias fue otro: una necesidad casi urgente de reencontrarnos con lo que nos hace humanos. La música. Las historias. El contacto visual. La crianza. El arte.

En medio de ese contexto, la entrevista de Chris Anderson a Sam Altman fue, sin duda, el platillo fuerte del encuentro. Altman, CEO de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT y Sora, se mostró elocuente, brillante, y al mismo tiempo, paradójicamente humano en sus titubeos. Habló de modelos que generan videos y textos con una calidad asombrosa, de la expansión vertiginosa de usuarios —500 millones semanales— y del poder que tiene hoy una compañía como la suya para modelar el futuro.

Pero también, en un momento clave, se enfrentó a una de las preguntas más difíciles que pueden hacerse en una tarima como la de TED:

“¿Quién te dio la autoridad moral para crear una tecnología que podría cambiar el destino de la humanidad?”

No hubo evasiva. Altman reconoció que no hay una sola respuesta. “Probablemente algunas de las cosas buenas que se dicen sobre mí son ciertas, y probablemente también algunas de las críticas lo son”, respondió. Esa ambivalencia, tan humana, fue quizás lo más valioso de la conversación.

A lo largo de la entrevista, Altman defendió la necesidad de construir productos útiles y seguros, habló del rol de la IA en la ciencia, en la salud, en la productividad. Pero también admitió, sin rodeos, que hay riesgos: sistemas capaces de actuar en internet, bioterrorismo, desinformación. No hay modelos conscientes, aclaró, pero sí escenarios que exigen vigilancia y regulación global.

Chris Anderson lo presionó con temas sensibles: ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Qué significa que un modelo reproduzca el estilo de un artista sin su consentimiento? ¿Cómo se navega ese territorio gris entre la inspiración legítima y el plagio automatizado?Altman respondió con franqueza, proponiendo modelos de ingresos compartidos y defendiendo el rol del ser humano como centro de la creatividad. “La IA debe ser una herramienta que eleve la expresión humana, no que la suplante”, dijo.

Pero más allá del contenido técnico, lo que quedó vibrando en la sala fue otra cosa. Tal vez lo más relevante de toda esta charla no fue la promesa de nuevos modelos, ni siquiera los miedos que despierta el agente artificial que se mueve solo en internet. Lo esencial fue lo que no puede imitar una máquina: la pausa, la mirada, la duda, el deseo de conectar.

En un momento dado, Altman compartió que desde que es padre, el valor del tiempo cambió por completo para él. “El costo de no estar con mi hijo se volvió altísimo”, confesó. Fue ahí donde, por unos segundos, el CEO de una de las empresas más poderosas del mundo pareció decirnos lo que muchos en la audiencia veníamos sintiendo: la inteligencia artificial está aquí para quedarse, pero nada nos asegura que resuelva los problemas más profundos de nuestro tiempo.

Porque los grandes dilemas del presente —la desigualdad, la polarización, el deterioro ambiental, la soledad, la pérdida del sentido— no se resuelven solo con mejores algoritmos. Exigen algo más: volver a tocar nuestras fibras sensibles, mirar al otro con empatía, escuchar historias con atención, criar con presencia, hacer arte sin propósito utilitario, cuidar el planeta como si fuera parte de nosotros y no un recurso al servicio de nuestra ambición.

La pregunta ya no es si la IA puede hacerlo todo, sino si nosotros, en nuestra prisa por delegar, no estamos olvidando hacer lo esencial.Lo que no cabe en unos y ceros.

La entrevista completa puede ser vista aquí .

Periodista de ciencia y director de Celsius Talks.