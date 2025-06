Compromisos en la superficie, urgencias en el fondo

Por Valentina Platzgummer

A diez días del cierre de la la III Conferencia de la ONU sobre los Océanos (UNOC3), apenas empieza a bajar la adrenalina. Esa mezcla de emoción, intensidad y sentido de urgencia que sentimos al recorrer los pasillos de la conferencia, al escuchar acentos distintos repitiendo un mensaje común: los océanos necesitan acciones reales, y las necesitan ya. La UNOC3 celebrada en Niza del 9 al 13 de junio de 2025, fue sin duda un hito. Más de 15,000 personas, 60 jefes de Estado y cientos de organizaciones coincidimos en una misma ciudad, con una misma misión: acelerar la protección y el uso sostenible del mar.

En medio del torbellino de paneles, reuniones y nuevos compromisos, me sentí parte de algo mucho más grande. Desde el equipo del Aburto Lab, en Scripps Institution of Oceanography, junto con el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, Fundación Coppel y Vital Oceans, llegamos a Niza no solo para observar, sino para sumar a través de varios esfuerzos conjuntos con más actores en varios ámbitos, desde la alfabetización oceánica, hasta la propuesta de Áreas de Prosperidad Marina para la restauración del Golfo de California.

Los avances logrados durante la UNOC3 fueron muchos, y en varios frentes. Se presentó el Plan de Acción de Niza, respaldado por más de 800 compromisos voluntarios. Diecinueve países ratificaron el Tratado de Alta Mar —el primer tratado mundial para proteger y conservar la biodiversidad marina en aguas internacionales, adoptado en 2022—, elevando el total a 50 y acercando su entrada en vigor. Polinesia Francesa anunció la creación del área marina protegida más grande del mundo, con casi cinco millones de km², de los cuales 1.1 millones tendrán protección estricta. Tanzania también se comprometió a crear dos nuevas AMP en la isla de Pemba, que sumarán 1,305 km². Países como Colombia y Santo Tomé y Príncipe también anunciaron nuevas áreas protegidas.

Se consolidaron movimientos multilaterales: más de 35 países apoyaron la moratoria precautoria a la minería submarina; más de 100 respaldaron un tratado vinculante para frenar los plásticos; y se lanzaron nuevas coaliciones, como la que busca reducir el ruido submarino que amenaza a ballenas, delfines y otras especies sensibles.

Todos estos avances tienen en común un aspecto clave: la colaboración multiactor está funcionando. Un ejemplo claro: durante la UNOC3 y el Blue Economy and Finance Forum de Monaco se movilizaron cerca de €8,700 millones para fortalecer la economía azul y financiar soluciones basadas en la naturaleza.

Como señaló Peter Thomson, enviado especial de la ONU para el océano, apenas un 0.01 % de todo el financiamiento global para el desarrollo sostenible se destina a la conservación, investigación y desarrollo sostenible de los océanos. Por eso, esta suma es significativa. Pero no se trata solo de más dinero. Lo crucial es tener una visión integral que articule ciencia, comunidad y políticas públicas. Sin esa coherencia, los recursos se diluyen y no tienen el efecto transformador que deberían. Mientras tanto, estamos en una época donde un gran aliado como la inteligencia artificial puede acelerar los resultados y mejorar la toma de decisiones. Como mencionó Alex Muñoz, de C Minds, tenemos que aprovechar estas tecnologías emergentes con responsabilidad, para lograr impactos más rápidos y equitativos.

Y sí, también durante UNOC3 hubo silencios. Muchos de estos compromisos siguen siendo voluntarios, sin mecanismos de cumplimiento vinculantes. Y temas urgentes, como la expansión de la explotación petrolera offshore o la pesca industrial destructiva, apenas se tocaron. La brecha entre la ambición declarada y la acción concreta sigue siendo el reto más grande.

Además, temas fundamentales como la equidad de género y la representación de jóvenes en los planes oceánicos todavía requieren una atención mucho más amplia y transversal, tanto en los foros internacionales como en la implementación territorial.

El compromiso de México en Niza

En ese contexto, fue muy entusiasmante ver a México plantarse con una postura firme, propositiva y muy bien articulada. La delegación, encabezada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la doctora Alicia Bárcena, y Enrique Ochoa, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, habló de una "transformación ecológica con rostro humano". Y no fue solo discurso. México llegó con una propuesta de país: alcanzar el 30% de protección marina para 2030, lanzar una nueva Política Nacional de Mares y Costas, restaurar más de 125,000 hectáreas de ecosistemas costeros y marinos clave como manglares, corales, dunas y pastos marinos. Marina Robles, subsecretaria de Política Ambiental, lo expresó con claridad: “Los manglares son aliados fundamentales frente al cambio climático, no podemos proteger el futuro si no protegemos estos ecosistemas”. Todo eso en zonas como el Golfo de California, el Golfo de México y el Caribe Mexicano.

Y lo más importante: no se quedó en declaraciones. Presentó herramientas concretas, como el sistema nacional de trazabilidad para productos pesqueros, la Estrategia Nacional de Limpieza Costera y, sobre todo, un enfoque de conservación que nace desde los territorios: las Áreas de Prosperidad Marina. Como señaló Alicia Bárcena en su mensaje oficial, México está decidido a construir una agenda oceánica centrada en las personas y basada en el conocimiento, donde el océano se reconozca como fuente de bienestar y resiliencia.

Durante un desayuno convocado por Octavio Aburto y el equipo, en el que participaron representantes de varias fundaciones mexicanas e internacionales, así como bancos de desarrollo y empresas, Bárcena enfatizó la importancia de que ese espacio fuera un diálogo genuino: una oportunidad para escuchar qué trae cada actor a la mesa y cómo pueden contribuir a una visión común y de largo plazo para la conservación del Golfo de California.

