Entre el déficit de confianza y la eterna impunidad

En un país que ha transitado por múltiples reformas en su sistema de justicia, el análisis "Hallazgos 2023", de la organización civil México Evalúa, nos arroja una radiografía cruda del estado actual de la justicia penal en nuestro país. Este informe permite explorar temas como la percepción de corrupción y la efectividad de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.

Lamentablemente, los resultados dejan mucho que desear. La falta de confianza, la impunidad y un sistema judicial distante de la sociedad que debería servir son realidades que no podemos seguir ignorando.

El reporte consta de poco más de 200 páginas, tratar de sintetizarlas en una columna es una tarea imposible, pero describiré lo que considero son los tres ejes rectores del documento.

Confianza en las instituciones de justicia: una deuda de credibilidad

La confianza en el sistema de justicia es más que una expectativa; es un recurso esencial que define la disposición a denunciar y a colaborar. Pero en México, la confianza se encuentra en niveles alarmantemente bajos. En 2023, instituciones como la Marina y el Ejército, ajenas a la vida cotidiana de la mayoría, fueron las mejor valoradas con niveles de confianza del 47.5% y 41.5%. Sin embargo, actores clave en la impartición de justicia, como el Ministerio Público, tienen apenas un 11% de confianza. Quienes están en contacto directo con los ciudadanos han perdido credibilidad por una experiencia cotidiana que, en lugar de justicia, ofrece una burocracia excesiva y revictimización.

Impunidad: el talón de Aquiles de la justicia mexicana

La incapacidad del sistema para investigar, procesar y sancionar adecuadamente es el eje de muchos problemas en México. La falta de resolución en delitos graves perpetúa el dolor de las víctimas y socava la confianza. En 2023, la impunidad en el fuero común alcanzó el 93.6%, y en el ámbito federal, el 95.5%. Detrás de estos porcentajes se encuentran vidas humanas desprotegidas y una sociedad cada vez más frustrada. La impunidad no es responsabilidad de una sola institución; es un producto de un sistema fragmentado que, en su ineficacia, se vuelve cómplice.

Corrupción y cifra negra: los muros que limitan el acceso a la justicia

La corrupción dentro de las instituciones de justicia, desde las policías hasta el sistema judicial, representa otro obstáculo enorme. En 2023, más del 60% de los mexicanos perciben a sus autoridades locales como corruptas. La policía estatal y el Ministerio Público, instituciones clave en procesos penales, presentan los niveles más altos de percepción de corrupción. La realidad es cruda: en muchos casos, acceder a la justicia en México implica “costos adicionales” que las víctimas no deberían asumir. La cifra negra ha permanecido por encima del 90%, reflejando que la gran mayoría de los delitos no se denuncia, ya sea por desconfianza, temor a represalias o escepticismo. Ante una estructura que pide soportar largos procesos, la falta de denuncia se convierte en una forma de autoprotección.

Ahora, la reciente reforma de los poderes judiciales en México promete combatir la corrupción y democratizar el sistema, pero deja de lado temas cruciales como el acceso a la justicia y la protección de derechos.

En lugar de una transformación integral, parece más una medida política (por no decir una venganza) que ignora la necesidad de un enfoque sistémico. Esto es especialmente grave en el sistema penal acusatorio, donde los tribunales son clave para garantizar derechos, y la renovación masiva del personal sin fortalecer la carrera judicial destruirá los avances logrados.

La situación actual de la justicia penal en México no mejorará con cambios superficiales ni con reformas que dejan fuera los problemas de fondo. Lo que se necesita es una estrategia integral, que realmente enfrente la corrupción y reduzca la impunidad, con un sistema judicial que sirva a los ciudadanos y garantice la protección de sus derechos.

No podemos seguir operando bajo un modelo que abandona a las víctimas y desalienta la denuncia. Y no, la reforma al Poder Judicial no va a mejorar nada de esto.

POSTDATA – Mañana se llevará a cabo la elección presidencial en los Estados Unidos. Nuestros vecinos del norte elegirán a su 47° representante en la Casa Blanca. Ojalá tengan la sensatez y el buen juicio de votar en contra de Donald Trump.

