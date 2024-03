El dragón espera pacientemente

La semana pasada tuve la oportunidad de ser uno de los organizadores y oradores del seminario internacional denominado “Seguridad en México 2024/2030. Perspectivas” llevado a cabo en el hotel María Isabel Sheraton en la Ciudad de México. El objetivo del programa era presentar un foro para la clase empresarial acerca de lo que se vislumbra para el próximo sexenio enfocado a la seguridad, pero desde la perspectiva de distintos expertos y sectores como política internacional, política nacional, energía, elecciones, seguridad pública, seguridad privada, ciber seguridad, periodismo e inteligencia corporativa, entre otras.

Durante dos días, tuvimos once conferencias de primer nivel y una mesa redonda con directores de seguridad corporativa de los sectores de entretenimiento, comunicaciones y manufactura.

Los 16 oradores contaban con diferentes trayectorias, edades, antecedentes, profesiones y campos de experiencia, y, aun así, todos coincidieron (coincidimos) en algún momento en un mismo factor; México se sigue deteriorando en materia de Seguridad Pública y la expansión del crimen organizado continúa.

Nuestro país vive el sexenio más violento de la historia contemporánea (ya rebasamos los 181,000 homicidios dolosos) y en múltiples municipios y en estados como Guerrero, existe la cada vez más creciente duda de si es posible garantizar la gobernabilidad por parte del Estado mexicano.

Así como Felipe Calderón hizo un muy mal cálculo al declararle la guerra al narcotráfico, López Obrador llevó a cabo un muy mal diagnóstico de la violencia criminal que le tocaría administrar, declarando que la ola de violencia que nos azotaba (y que lo sigue haciendo) terminaría al día siguiente de su triunfo, puesto que ya no habría razones para delinquir.

Sin embargo, la historia no fue así, y a pesar de la notable y pública evidencia, el presidente se ha negado a llevar a cabo cualquier tipo de viraje a la estrategia de seguridad original. Y a finales de enero del presente año declaró: “Ya no me va a alcanzar el tiempo”, esto, refiriéndose a la crisis de seguridad que padecemos.

“Nos dejaron un desastre”, “ellos estaban coludidos con el crimen organizado”, “dejaron crecer a los grupos de la delincuencia organizada”, “ya se acabó la corrupción”, etc.

De esta narrativa, cualquiera de las dos candidatas a la presidencia que sea electa lo podrá repetir sin problema alguno, quedando claro que a la candidata del oficialismo le significaría darse un tiro en el pie por propia mano.

No hay forma de continuar la misma ruta trazada desde diciembre del 2018, y tanto lo saben Claudia y Xóchitl, que, en el primer día oficial del inicio de sus respectivas campañas, se volcaron en propuestas para mejorar la seguridad pública y reducir la violencia homicida. De Xóchitl, no sorprende que lo haya hecho. De Claudia, resulta agridulce… me da mucho gusto que lo diga, pero si todo marcha bien acorde a su jefe, ¿para qué hablar de ello entonces?

Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fueron derrotados (junto con todos nosotros) por el monstruo del narco, ahora elegantemente denominado como “crimen organizado”. Ahí están los números y las estadísticas. Ahí están los muertos y los desaparecidos. Ahí están las muestras del poder criminal un día sí y el otro también.

Señoras candidatas: Les prometo que los malos ya están planeando que hacer para darle la bienvenida a la que ocupe la silla presidencial el próximo 1 de octubre. ¿Ustedes ya saben que hacer aparte de vendernos la esperanza de la pacificación? El monstruo espera a alguna de ustedes y créanme, la realidad está muy cabrona.

POSTDATA – En el evento que les mencioné al inicio de la columna, quedó grabada (con cincel y martillo) en la memoria colectiva de los participantes una frase lapidaria y demoledora pronunciada por una madre buscadora para López Obrador y enunciada en su presentación por un afamado periodista y escritor que nos acompañó: “Conoce la tierra, no lo que hay debajo de ella”, esto en alusión a los miles de desaparecidos que yacen enterrados clandestinamente en paramos desiertos por todo el país.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN