Marketplaces democratizan las compras en línea

El valor de mercado de México en el eCommerce es de 38,880 millones de dólares. Pero su potencial en la modalidad transfronteriza es enorme y prácticamente no explotado.

Es uno de los más importantes mercados a nivel internacional y el mayor socio comercial de Estados Unidos y aunque posee un gran potencial en el comercio electrónico transfronterizo aún es una modalidad nueva o poco explotada.

Ahí cobran relevancia los marketplaces cross border en México. Estas plataformas que sirven de intermediaria entre vendedores y clientes, permiten que vendedores locales ofrezcan sus productos en mercados internacionales y, de forma simultánea, los vendedores internacionales puedan ofrecer sus productos en el mercado local.

Usualmente los consumidores optan por este tipo de sitios cuando buscan precios o cuando necesitan productos muy particulares. En general, prevalecen las categorías de productos de baja volumetría, aunque puede haber excepciones, sobre todo en las modalidades de negocio a negocio (B2B) y no dirigido al consumidor final (B2C).

La compra cross-border en México es muy segura, con pocas limitaciones en cuanto a los productos que se pueden comercializar y facilidades a la hora de pagar impuestos aduaneros.

Ahora, no pueden soslayase las características de los principales cross-border del eCommerce a nivel mundial: Producción de alta calidad, precios bajos, rapidez en la producción, fácil comunicación, envíos rápidos, entregas a tiempo y compras protegidas

Como ventaja de un marketplace cross border frente a uno local, es que identifican las posibilidades materiales de ingresar en mercados internacionales importantes. Su desventaja en muchos de ellos es que se limitan a búsquedas puntuales de productos. Es decir, reservan para el cross border la búsqueda casual. La amplitud del catálogo, incluso con productos internacionales, “destraba” tal inconveniente.

Al mismo tiempo, existen grandes oportunidades en este mercado transfronterizo a través de los marketplaces. No sólo logran identificar a un comprador que busca artículos únicos que no solo no consigue en México, sino que puede encontrar a mejor precio en el exterior.

En suma, estas plataformas on line representan la democratización del ecommerce y los cross borders en México permiten que cualquiera con una conexión a Internet puede acceder a catálogos enormes y vincularse comercialmente hacia cualquier lugar del mundo. En los marketplaces cross border, la exportación de bienes se vuelve cosa de todos los días.

Potencializar las oportunidades del comercio en línea transfronterizo implica “evangelizar” a productores, detallistas y clientes. Una manera de hacerlo en tiempo real y divertido es a través de las transmisiones en vivo.

El live streaming representa un enorme potencial para catapultar las oportunidades del comercio en línea cross border porque personaliza la experiencia de compra, es más sencillo encontrar a un consultor dedicado (vendedor con experiencia en aquello que buscamos) y, además, la transacción de compra es fácil y rápida. Finalmente, aumenta tanto la personalización como la bidireccionalidad, elementos estratégicos para lograr la conversión.

Experto y conferencista de live streaming, eCommerce e industria retail