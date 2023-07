VERNE-FLT-CECUT (ayuda de memoria)

Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores. El pasado 10 de julio, tuve el honroso privilegio de presentar mi nuevo libro “CRÓNICAS DE VIAJES Y ROMANCES” en el imponente CECUT (Centro Cultural Tijuana) durante la FLT (Feria del libro de Tijuana) frente a la deslumbrante imagen del inmortal francés don Julio Verne. Les describo a continuación lo que aconteció ese hermoso día, para guardarlo hasta la posteridad en la memoria.

Buenas noches, muy buenas noches.

Eternamente agradecido por estar en este monumental escenario, saludo a mi esposa GEMY, completamente feliz por su preciosa compañía, naturalmente por tanto y tan profundo amor. A mis 61 años recién cumplidos, después de habernos reencontrado hace prácticamente 14 meses a partir del día 25 de mayo del 2022. Gracias a mi madre por representar hoy a la familia, a nuestra familia a la parte de los Mora y de los Alvarez. Gracias hijos; gracias en la distancia a Carlos Francisco, a David Alonso y a Miguel Ángel que realmente espero que sea mi hijo porque con esa elocuencia discursiva si no la heredo de alguien más, espero cuando menos que sea de mí. Gracias a mi suegro Don Valeriano Martínez Loperena que con su presencia representa toda esa parte del núcleo familiar que hoy abrazamos Gloria Elena y yo de manera constante, mas adelante abordare y ahondare en eso. No esperaba la asistencia de Don Gaston Luken Aguilar que es la fuente promocional de nuestro siguiente esfuerzo literario, le agradezco francamente la sorpresa. A la familia en pleno y para mi todos ustedes son parte de la familia en pleno. A mis compadres Enrique Sánchez y Maricarmen Flores que incondicionalmente están presentes en mi corazón, donde han sido guías punzantes y constantes en relación a mi posibilidad de ser o no ser como apunta Shakespeare, para participar en torno a lo que amamos todos los que estamos aquí que es esencialmente Tijuana y especialmente Baja California. Al ingeniero Luis López Moctezuma que con su inteligencia siempre engrandece la historia de nuestra entidad al igual que de la mano de Doña Guadalupe Quirarte, así pues repito, a la familia en pleno.

Voy a seguir agradeciendo a cada uno de ustedes, pero antes permítanme concentrarme en una parte, un ángulo que tiene que ver con esto que es el emblema que hoy nos integra, nos abraza y nos obliga a reconocer, a don Julio Verne.

Cuando Leobardo Sarabia, responsable de este cálido acto me marcó y me dijo enfáticamente hace algunas semanas, que tenía que estar presente aquí, en este acontecimiento cultural, nunca imagine que iba a tener el tino, la formula y el talento para conjuntar esa docena de logos que están ahí a mis espaldas y véanlos, revíselos con calma, no hay nada más difícil que la integración de los egos en relación a la formula que implica la cultura en tal sentido, la educación en nuestra tierra y sobre todo los liderazgos en nuestro rincón de la patria. Cuando hablamos del mayor logro que está ahí debajo de esos doce logos es el de don Julio Verne y no creo que haya en esta sala mayor inspiración que la del genial francés. No sé si tuvieron ustedes que regresarse a sus orígenes de lectura yo lo hice ayer, antier y está mañana en particular para adentrarme en Las “20 mil leguas de viaje submarino” y a “La vuelta al mundo en 80 días”, esa calidad de lectura implica inolvidables recuerdos, estos lugares hoy presentes resaltan el hecho de que las bellas artes son lo más trascendente que tenemos y ahí al fondo está Leobardo y me está escuchando y debemos reconocer su esfuerzo, con esta enorme capacidad de convocatoria después de 3 años. Qué hizo su servidor, su servidor Carlos Mora, con la inspiración generada, como cada uno de ustedes a partir del 16 de marzo del 2020 en el que todos nos vimos obligados a recluirnos. En el caso muy particular del de la voz fue tratar de descifrar cuál era el mensaje, el anuncio que nos enviaba la vida, o como yo le digo, mi Dios Padre. Qué me estás diciendo a mí, qué tengo que hacer con esta reclusión de la que no estoy consciente qué va a pasar, ni conmigo, ni con mi familia, ni con mis hijos, nietos, padres, amigos, mi vida. Todos absolutamente todos perdimos mucha carne y mucha sangre en esa contingencia sanitaria, en estos 3 años; amigos, familiares, y demás almas que se fueron dejándonos algo muy importante que es la fortaleza de su recuerdo. En el caso muy intimo de su servidor, en estos prácticamente 3 años encontré una ruta, que me enseño la realización de una docena de participaciones literarias. Yo no sabía y no lo sé aún, que podría tener la capacidad para construir espacios y volúmenes, pero de lo que si estaba consciente, es que tenía que hacer algo al igual que ustedes, encontrar alguna especie de salida, un lugar para empezar a sentir a cada uno de ustedes, y me refiero a todos y todas; a mis compadres Lety y Marcos que están allá, a mi prima Isa que esta aquí, encontrar a Gloria Elena, ver a Sara, observar a los amigos queridos y decir, Delia qué vamos hacer, Juan qué vamos hacer, Gabriel qué vamos hacer, Miguel Lepe qué vamos hacer y en nuestro encierro nos gritábamos, por lo menos tenemos que tratar de salir de esto. Y sucedió, aquí reitero la fecha el 16, 17 o 18 de marzo del 2020. Nos estábamos despidiendo del universo y tiene mucha razón Miguel Ángel mi hijo, cuando dice que su padre en ese preciso mes de abril del 2022 donde de alguna manera estábamos saliendo del ostracismo, unos en general y yo en lo particular, sentía ya me voy, al cumplir 60 años qué voy hacer y no tenía más idea de recurrencia que el ánimo de formar un espacio, un deseo de una voz como la de Julio Verne, la de Oscar Lewis, el famoso historiógrafo ensayista autor de “Los Hijos de Sánchez”, mi primera lectura importante, la que tuve en mis manos entre Mario Puzo con las distintas vertientes de “El Padrino”, entre “El Principito” de Antoine Marie Saint-Exuperi, pasando por Octavio Paz con su Laberinto, Carlos Fuentes y su Espejo, Héctor Aguilar, Jorge Castañeda, Jorge Zepeda Patterson hoy o Enrique Krauze con “Espinoza en el parque México” que no le gustó a Hugo. Entre lo que fue nuestra gran generación de lectoras y lectores siguiendo a Luis Spota,

Gabriel García Marquez y Mario Vargas Llosa o lo que para mi sigue significando una fosforescente lectura, regresando con Juan Rulfo, en el “Llano en Llamas”, o “Pedro Paramo”, porque sin duda es la realidad de la lectura que si no le enseñamos a nuestros hijos no sé a donde vamos a parar. Ya no voy a alargarme más, pero tengo que decir un par de cosas antes de irme. Ya hablé de los logos, ya hablé del eterno Julio Verne. Este libro que hoy presentamos, es la obra del amor, del amor de los últimos 14 meses que encontré en el seno, en el corazón, de la mujer más maravillosa a la que he pertenecido en mi vida, ella es Gloria Elena Martínez aquí presente. Esta imagen que ustedes aprecian en la portada del libro es ella, como el titulo de la canción de José Alfredo. En esa despedida en la que yo me estaba refugiando con una salida muy personal, me sentía intrigado al preguntarme en retrospectiva qué sigue para mí en ánimos de creatividad y no estaba consciente de eso. Entre los cruces que tuvimos Gloria Elena y yo, ella de entrada y yo de salida del famoso Camino de Santiago. Cuando de algún lugar del universo empecé a recibir diferentes señales fue hasta la tarde, una tarde taurina la del 25 de mayo del año 2022 en plena Feria de San Isidro, cuando nos reencontramos y aquí, me gusta sonoramente enfatizar, que fue ella la que fue por mí, sembrando la flama en el candelero para iniciar la llama de este amor perpetuo que es para el resto de nuestras vidas. Nos conocemos desde la infancia a nuestros 60 años, nos presentamos desde hace más de 50 y en ese momento no teníamos consciencia de lo que estábamos generando. Lo sagrado, lo trascendente y lo increíblemente místico es que el 7 de enero pasado fue cuando finalmente decidimos casarnos, logramos casarnos. Íbamos a demorar el proceso y Don Gaston aquí presente nos dijo qué chingados esperan, si tienen 60 años, tienen que apurarse, a la mejor se mueren mañana y le dije a Gloria Elena, tiene razón, tenía razón y sigue teniendo razón.

Nunca me imagine que este libro iba a llegar hoy como dice bien el maestro Hugo Alfredo Hinojosa a la sala más importante que tiene el Centro Cultural Tijuana. La sala Federico Campbell, idea y crianza en la construcción del mejor Director General que ha tenido esta institución, ésta muestra, la mayor representación de la cultura de nuestro País es la única Dirección de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal que esta fuera de la Ciudad de México bautizado como CECUT. Esto lo consiguió mi compadre Pedro Ochoa Palacio, cuando le dio la dimensión a este lugar tan abierto y tan magnifico, nunca me imagine, reitero, que un servidor iba a tener la oportunidad de presentar aquí un libro. Ya había estado en otras ocasiones con distintas representaciones aquí, pero quiero decirles con ánimo de entrar a la etapa final de mi discurso lo siguiente. En estos 3 años del COVID que tuvo niveles de fecundidad para cada cual en su propia espiritualidad, en su propia creatividad les preguntaría, qué les ha pasado en este lapso mas allá de las tristes o dolorosas ausencias, les comparto en lo personal que todas las noches les rezo a ellos y ellas, los bendigo, les hablo; a mi tía Soco, mi tío Gerardo, mi tío Carlos, mi hermano Jaime y algunos otros de mis afectos que desde el cielo nos siguen iluminando en esa irremplazable ausencia. En estos mil días encontré una ruta que nunca imagine, porque yo no soy ni autor , ni escritor, ni periodista, soy simplemente un inquieto narrador de historias que en la desolación, encontré el ánimo de la inspiración cuando aun pretendo seguir escribiendo y relatando lo que es la cotidianidad con cada uno de ustedes. Viene efectivamente, como bien lo señala Hugo un nuevo impulso, el potencial de seguir escribiendo. Gracias a Dios el próximo día 15 de agosto en la Ciudad de México en el Club de Industriales presentaré un nuevo libro con el título “Historias de Baja California”, ahí explico qué es lo que espero para nuestra Patria Chica, el origen de su formación, de la originalidad de nuestra Entidad Federativa que es aún muy joven, cumplimos 71 años; fíjense bien apenas 71 años, aquí hay muchas personas que tienen más de 70 años. Por cierto, 134 años estaremos celebrando por el nacimiento de nuestra Ciudad como tijuanenses mañana 11 de julio. Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar otras civilizaciones de la humanidad desde Algeciras a Estambul, como canta Joan Manuel Serrat, en mi caso pasando por Grecia, les aseguro que Tijuana tiene un porvenir insospechado, al igual que Baja California, gracias a sus oriundos y sobre todo a sus visitantes que hoy por hoy sigue siendo la nutriente y la riqueza de nuestra tierra como es el espíritu del migrante que es tan grande como su futuro. Les agradezco infinitamente que nos acompañen esta tarde y les ruego con todo mí ser que se den oportunidad de valorar algo muy importante en lo que me he concentrado en los últimos meses y particularmente en los últimos 5 años. Revisen por favor su celular, el nivel de polarización, con sus amistades, con sus parientes con los que tienen que discutir en las mañanas, las tardes, y en cada momento qué está haciendo bien este Gobierno. Este gobierno ha hecho mucho bien desde mi óptica personal y también podría estar de acuerdo con los que consideran en algún caso que no ha hecho todo bien. Sin embargo, este gobierno concluye su gestión prácticamente en unos meses. Viene un nuevo mandato que encabezará un hombre o una mujer preponderantemente y apostemos por favor a eso, al engrandecimiento de México. Dejemos de criticar lo que ya se hizo para bien o para mal, el Tren Maya que ayer se inauguro con el primer vagón del ferrocarril, el Transismico que aquí vienen ambos descritos en el libro y mejor los invito a pensar en lo que sigue para nosotros los Californios a partir del 2024. La conclusión de una etapa y el arranque de la siguiente. En el 2024 estaremos eligiendo un nuevo Presidente o Presidenta del país, una nueva camada de legisladores federales y locales, Senadores, Alcaldes y Alcaldesas pero sobre todo resalto que a partir del 3 de junio de ese mismo año arranca la renovación en nuestra bendita tierra, del nuevo titular de quien encabezará desde la Gubernatura el liderazgo para nuestro floreciente desarrollo.

Les agradezco con el corazón en la mano que nos acompañen esta tarde pero sobre todo mucho les apreciaré que se lleven estos libros e integren en su espíritu la posibilidad de una ilusión, la de seguir soñando con la grandeza y el bienestar de nuestra amada patria.

Gracias, eternas gracias.

Hasta siempre, buen fin.