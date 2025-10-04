Paseando por los Paradores de España (XIV)

"Yo no bebo tequila barato

Ni fumo tabaco que sabe a serrín

Bebo wiski en el salón Versalle'

Y soy un machote, flamenco y cañí !agua¡".

El Gitano Señorón de Juan Legido

Hoy 4 de octubre - ya en el otoño del 2025 - que nos honran generosamente con la lectura de estas entregas, queridas amigas, apreciados amigos, distinguidas lectoras, insignes lectores, mi amada esposa GEMY habrá regresado de su quinta experiencia del legendario peregrinaje del Camino a Santiago, por la gracia de mi Dios Padre.

Estas líneas las escribí el día jueves 7 de agosto en el marco de nuestro aniversario de bodas número 31, 31 meses de absoluta, plena e inmensa felicidad.

El que teclea tuvo el fascinante privilegio de acompañarla - solos como lo preferimos - en el recorrido previo, para el reconocimiento de esta reciente visita, esto ocurrió durante la primera semana del mes de septiembre del año 2024, en

una ruta que resultó a la postre y con el postre que describiremos en la añoranza, literalmente fascinante léanlo por favor a continuación.

La travesía arrancó en vehículo desde El Parador de Cuenca, del que ya comentamos previamente, e incluyo la parada obligada en El Parador de Trujillo para deleitarnos con su rico comedor y el arribo final para pernoctar, en El Parador de Mérida, quizá una de las ciudades más visuales de España, donde se destaca la presencia romana en cada rincón, particularmente en el decimonónico Anfiteatro que resalta como un monumento excepcional a los fundamentos de la Humanidad.

Al día siguiente cruzamos la frontera hacia Portugal para disfrutar de un par de noches inolvidables en Lisboa, ciudad de ensueño especialmente para los enamorados donde se siente el palpitar del corazón por toda la hermosa región, estos sentimientos desbordados de emociones se generaron seguramente por el inminente inicio del llamado Camino Portugués a Santiago de Compostela.

La tercera y cuarta noche en tierras lusitanas las gozamos míticamente en Oporto, previo a dar principio formal de manera peatonal hacia la ciudad española fundada en honor del bendito Apóstol Santiago.

Finalmente llegamos a nuestro destino de arranque, el emblemático hotel bautizado sutilmente con el nombre de Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, vaya

forma de iniciar el trayecto, donde dormimos apenas brevemente por la inusitada sensación de introducirnos a nuestra travesía al día siguiente.

A primera hora tomamos el energético desayuno, solicitando el apoyo de un simpatiquísimo conductor oriundo de la zona, que igualmente colmado de ilusión compartida nos dejó en la iglesia para comenzar y buscar la primera meta hacia Ponte de Lima.

Con motivaciones desbordantes, francamente preocupantes de mi Soberana tanto por mi salud, como por mi capacidad para cumplir el primer tramo de casi 20 kilómetros en el tiempo recomendado de alrededor de 7 horas de caminata, de forma por demás inesperada, pero llenos de alegría logramos el propósito en tiempo y forma de la primera fase increíblemente.

Las distintas etapas las descubriremos en las próximas columnas, porque ésta, para variar, ya se alargó lo suficiente por los alegres recuerdos acumulados de nostalgia, por supuesto incluirá la obligada parada al Monasterio y el místico arribo al hermoso Parador de Baiona, ubicado en la Península de Monte Real en Pontevedra, bellezas fosforescentes transitadas junto al mar, con vistas excepcionales que se graban en el corazón para la posteridad..... Continuará.

Añoranza:

Cuando subimos a la habitación no lo podíamos creer.

De las dos docenas de instalaciones donde nos hemos hospedado en estos emblemáticos sitios, El Parador de Baiona superó por mucho cualquier expectativa.

Francamente no sé como mi esposa logra invariablemente los mejores ascensos a la máxima categoría posible, pero en esta ocasión, en términos taurinos "Salió por la Puerta Grande".

El cuarto incluía; sala, comedor, recámara enorme, oficina, tres ventanales gigantescos con preciosas vistas al océano y algo sinceramente inusitado, barra libre completa, ¿Qué tal los generosos obsequios para festejar?

Hasta siempre, buen fin.