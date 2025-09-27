Paseando por los Paradores de España (XIII)

"Cuando tengo ganitas de fiesta

Como soy señorón de postín

Me coloco mi esmoquin de seda

Y en un automóvil me planto hasta aquí".

El Gitano Señorón de Juan Legido

Entre el "Cine Maravillas", el restaurante "El Método" y el hotel "La Marquesa", además por supuesto de El Parador de Teruel, todo resultó fascinante, lleno de misticismo e inolvidable francamente.

Los días vividos en la última semana de junio de este incandescente verano del 2025, los describiremos al cierre de esta entrega con el programa completo de los diversos homenajes al abuelo de mi amada esposa GEMY; Don Eduardo Yagües Jarque, esperamos lo disfruten tanto como los participantes, queridas amigas, apreciados amigos, distinguidas lectoras, insignes lectores.

Con estos acontecimientos perduraran igualmente implícitos los reconocimientos a toda la familia en pleno, donde les compartimos las maravillosas experiencias previas, en las variadas visitas de revisiones de las distintas sedes alternas.

El "Cine Maravillas" - vaya nombre - es una antigua sala cinematográfica fundada en pleno corazón del pueblo de Teruel, en Aragón España, tan pintoresco como la misma zona, pero muy significativo en la convivencia del día de la presentación oficial del documental de la ascendencia española conminada con la descendencia mexicana y americana.

Previo celebramos una fascinante comida en el restaurante "El Método" - real joya culinaria - ubicado frente al antiguo cine, donde la calidad de la gastronomía local resultó sorprendentemente al nivel de los más altos estándares mundiales, particularmente las atenciones excepcionales, por supuesto, los manjares servidos exclusivamente por el reconocido chef internacional propietario del bello recinto.

El recién remodelado hotel "La Marquesa", se transformó en la sede primordial, ubicado a un par de manzanas de las celebraciones, con sus dos docenas de habitaciones en su modesto auto clasificación de cuatro estrellas, se encuentra a la altura de los mejores establecimientos del País, particularmente disfrutamos de su increíble terraza con incandescentes vistas, donde felices cerramos la jornada, prestos a partir a primera hora del siguiente día, ilusionados hacia Jabaloyas.

Concluimos con el programa general de estas majestuosas celebraciones que se detallan puntualmente en su infinito e inolvidable corolario, felicidades eternas a todos los participantes. Fecha tatuada en nuestros corazones para la posteridad.

Homenaje

A LOS QUE ABRIERON CAMINO

Acompáñanos a celebrar la Emigración a América

a inicios del siglo pasado de nuestros audaces y valientes jóvenes

de Jabaloyas y Arroyo frío. Quienes han dejado un gran

legado en nuestros corazones.

Sábado 28 de Junio

Jabaloyas

Teruel

2025

PROGRAMA

11:00 horas

Bienvenida

Palabras de apertura a cargo de :

Óscar Castillo Murciano

Alcalde de Jabaloyas

Fermín Yagües Ferrer

Presentación del libro

"Memorias de ida y vuelta: la senda de los ausentes"

13:00 horas

Ceremonia

Bendición por el Obispo de Teruel

Excmo. Sr. José Antonio Satué Huerto

Descubrimiento de la

escultura al emigrante

Palabras por

Carlos Lagos Yagües,

nieto del emigrante

Eduardo Yagües Jarque

14:30 horas

Comida

Elaborada por el Chef

Miguel Ángel Guerrero Yagües

Acompañado por:

Eduardo Guerrero Yagües

Josefina Guerrero Yagües

Gregorio Martínez Yagües

Amenizada por Mariachi

18:00 horas

Proyección de la DOCUFICCIÓN

"Cómo conquistamos el Oeste y a dónde nos llevó"

20:00 horas

Cierre del Evento

Con Tapeo y música de DJ

Reservación rigurosamente obligatoria antes del 15 de mayo

Coordinación del Evento

Mariela Martínez Yagües

Fundación Eduardo Yagües Jarque

Ayuntamiento de JABALOYAS

Hasta siempre, buen fin.