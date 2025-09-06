Paseando por los Paradores de España (X)

"Dale, dale, dale, dale, dale pienso al borriquillo

Dale pa´ que pueda caminar

Dale, dale, dale, dale, dale pienso al borriquillo

Dale que si no, no pue' arrancar".

- EL GITANO SEÑORÓN de Juan Legido -

La primera vez que pusimos un pie juntos en Teruel de Aragón en España, nos multaron a mi amada GEMY y al escribiente. Todavía hasta hoy, verano del 2025, tenemos la duda si pagamos la infracción que nos dejaron en la ventanilla del vehículo, o se la cobraron directamente a mi querido suegro Don Valeriano Martínez, invariablemente generoso en el uso de la American Express para rentas de carros, aclarando que puntualmente se lo abonamos totalmente.

Estamos plenamente convencidos que así sucedió, porque de este hecho ya pasaron un par de años y nadie se ha quejado aún, confiemos en que así seguirá queridas amigas, apreciados amigos, distinguidas lectoras, insignes lectores.

Habíamos arribado la noche previa, felices de Jabaloyas - el pueblo de donde emigró hacia "las americas" el abuelo Don Eduardo Yagües Jarque - de este suceso

ha transcurrido casi 100 años, arrancando su peregrinar hacia finales de los años 20's del siglo pasado.

Pues bien, evidentemente nos alojamos para variar, en el famoso Parador de Teruel que se encuentra ubicado a la entrada de la bella ciudad donde subyace por doquier el arte del mudejarismo, especialmente en las hermosas instalaciones de este antiguo palacete, restaurado especialmente para con este noble propósito, generar su mágica integración a la red nacional del místico conglomerado estatal.

De las 60 habitaciones con que cuenta, todas preciosamente decoradas en tonos pastel con azulejos y mármoles fosforescentes, cuatro de ellas tienen clasificación de junior suite con sala individual y vistas a los amplios jardines, además de dos master suite que tienen igualmente sala y por supuesto una cómoda terraza donde afortunadamente nos albergaron.

Antes de concluir esta entrega, que para variar ya se alargo en medio de la emoción revivida, les compartimos que la razón de la infracción fue muy básica, sencilla nos atreveríamos a precisar, describiendo la acción a continuación.

Puntualizo que aparcamos a un par de cuadras de la Plaza Principal, pensando que hacíamos lo correcto al pagar en la máquina este privilegiado espacio, sin embargo, aun con la duda cuando regresamos teníamos la boleta en comento, la realidad es que la falta es menor y el costo no sobrepasaba los 25 euros.

Finalmente cerramos esta entrega con algunos de los atractivos principales de la ciudad de Teruel que detallaremos en la próxima columna:

- EL TORICO

- EL MAUSOLEO DE LOS AMANTES

- EL CINE MARAVILLAS

- EL RESTAURANTE MÉTODO

- EL HOTEL LA MARQUESA

Nos despedimos eternamente agradecidos por su amable atención, y nos leemos el próximo sábado, por la gracia de Mi Dios Padre.

AÑORANZA:

En las últimas semanas por varias entrañables razones estuvimos nuevamente en la región acompañados de un contingente familiar desbordado de amor; entrega, diversión, ilusión y esperanzas en el marco de las celebraciones del onomástico y debelación de la estatua del abuelo, acontecimientos majestuosos que ya comentaremos.

Hasta siempre, buen fin.