Paseando por Los Paradores de España (I)

"En España, bendita tierra

Donde puso su trono el amor

Solo en ella el beso encierra

Armonía, sentido y valor".

EL BESO DE JUAN LEGIDO

El 9 de mayo del emblemático 2022, recién cumplidos los primeros 60 años de vida - nací el 27 de abril de 1962 - visité por primera vez Santiago de Compostela en la Madre Patria, fecha memorable por infinidad de razones, que en las siguientes líneas intentaré describir; queridas amigas, estimados amigos, distinguidos lectores.

Efectivamente, al arribar al 6to. piso, se organizaron una serie de festividades con distintas tonalidades de celebración.

Considerando entre las más importantes, la gran fiesta familiar del 16 de abril, desbordada de amor en mi natal Tijuana, Baja California, México, preparada como corolario para el arranque de una mágica travesía.

Mis amados hijos; Carlos Francisco, Miguel Ángel y David Alonso, me confesarían meses después que sintieron que me estaba literalmente despidiendo - a lo que enfático precise - que realmente me estaba despidiendo, pero de los primeros 60 años de vida, inconsciente de lo que me deparaba el destino para los siguientes ciclos de mi existencia.

Los distintos eventos, incluían un largo viaje completamente solo, durante 60 días visitando 4 países; Francia, España, Portugal y Turquía, los dos últimos destinos por primera ocasión, integradas las ciudades de París, Sevilla, Santiago de Compostela - citada al inicio - Oporto, Nazaré, Lisboa, Madrid, Estambul, Jaén, cerrando el opíparo trayecto nuevamente en la Ciudad de las Luces, para finalizar con un último encuentro en CDMX el 16 de junio para completar los 2 meses exactos de fiestas.

Sin embargo, como bien recita el genial cantautor panameño don Rubén Blades (16 de julio de 1948) en su mística pieza titulada simplemente como "Pedro Navaja".... "La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, Ay Dios".

Y vaya forma de bendición la que llegó en medio de la conclusión del viaje con la aparición milagrosa del amor de mi vida, mi hoy esposa Gloria Elena Martínez Yagües, conocida en el mundo literario como GEMY.

Antes de concluir, les comparto que España cuenta con un universo maravilloso de edificaciones que pisé por primera vez la fecha del 9 de mayo referida al principio de esta entrega, en muchísimos aspectos de estos fosforescentes espacios, El Parador de los Reyes Católicos ubicado en Santiago de Compostela se puede considerar uno de los mejores, si no es que el mejor, sin menoscabo de ningún otro.

A lo largo de los últimos 36 meses guiados por la incomparable conducción de mi Soberana hemos tenido la fortuna de visitar - y en el caso muy particular del que teclea de conocer - cerca de dos docenas de Paradores, del centenar que componen este gigantesco conglomerado del gobierno español que privilegia de forma singular la Península Ibérica por demás única e inconmensurable.

En las próximas columnas les compartiremos emocionados estas inolvidables experiencias, con el respetuoso y cariñoso ánimo de que puedan igualmente disfrutarlas muy pronto. Obviamente continuará.

Añoranza:

En la mística jornada recién descrita líneas arriba para su amable atención, omití conscientemente la ruta del celebré "CAMINO DE SANTIAGO" al que enfáticamente me permití rebautizar como "EL CAMINO 'A' SANTIAGO", que próximamente intentaremos compartir y descubrir.

Hasta siempre, buen fin.