¡Oh Gloria!

( tercera parte )

"Si alguna vez me siento derrotado

Renuncio a ver el sol cada mañana

Rezando el credo que me has enseñado

Miro a tu cara y digo en la ventana"

Pablo Milanés



En la entrega anterior nos quedamos, Amigas Queridas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores con mi primera visita al restaurante más famoso de Cuba a nivel planetario, " LA BODEGUITA DEL MEDIO " en la preciosa Havana, allá por el año 1989, donde por cierto me divertí bastante pero no precisamente por las condiciones del lugar, aunque aclaro a continuación, el porqué de mi gran cariño por ese espacio al que he regresado más de una docena de veces, ninguna como esta última, de la mano de GEMY, el amor de mi vida. Les platicaba previamente las características físicas del lugar, ahí describí puntualmente; su entrada, su barra, las mesas, las sillas, la cocina, las paredes e incluso el servicio que no tiene nada excepcional. Realmente lo espectacular, lo maravilloso, es el ambiente, la música, la atmósfera y sobre todo los músicos. La primera vez que acudí con mi Papá y un par de amigos " casi " hermanos, fue apenas descubrirlo, si acaso avistar el potencial e imaginar sus posibilidades, como me ha sucedido en las últimas cuatro décadas, en las que anhelaba lo que finalmente como un milagro rítmico e irrepetible aconteció. Tomados de la mano entramos el día 1ro de enero, vaya forma de arrancar el año, con las expectativas a flor de piel, por todo lo que le había platicado como adelanto a mí hoy esposa, por cierto después de usar durante los últimos 8 meses el acrónimo de GEMY - me enorgullece revelar su nombre completo a partir de entregarnos mutuamente la sortija matrimonial, frente a nuestros 5 hijos, 8 nietos, padres y hermanos, el día 7 de enero en Acapulco de este paradisiaco 2023 - las iniciales que enmarcan el bello nombre de mi preciosa esposa Gloria Elena Martínez Yagües, que hoy me hace el hombre más enamorado sobre la faz de la tierra.

De las doce ocasiones que he disfrutado de mi estancia en " LABODEGUITA DEL MEDIO ", en cada una de ellas iba descubriendo algo nuevo, algo distinto o especial que la acercaba dentro de mi corazón a lo que el Nobel de literatura norteamericano don Ernest Hemingway ( Los Dones II ) definió como uno de sus lugares favoritos en el mundo, donde era plenamente feliz, tratar de entender la esencia del sentir del; escritor, periodista, corresponsal de guerra, boxeador, cazador y un largo listado de atributos para un hombre de su generación, quizá el más famoso extranjero habitante de la Marina durante un cuarto de siglo, me despertaba invariablemente la curiosidad por saber que vibraba dentro del espíritu de este personaje tan dramáticamente anti convencionalmente reconocido, la respuesta la encontré emocionalmente en esta última visita, precisamente desbordado de amor en medio de la interpretación de un poema convertido en canción inmortalizado por don Pablo Milanés con el místico título de " Yolanda ". Invariablemente en cada encuentro con el comedero más emblemático de Cuba se generaba un nuevo hallazgo, sin embargo, fue finalmente al combinar todos los factores que pude encontrar la mágica perfección del añejo restaurante, bar, bodega, el más emblemático de la isla en el extranjero por sus distintas representaciones a lo largo del planeta, en ese momento me sentí un ser pletórico cuando en el centro de la barra, con un conjunto musical incomparable por su calidad e histrionismo, el cantante con una flema de voz inolvidable atinó a recomponer la interpretación alcanzando la perfección, con la que cierro esta colaboración, que nos llenó de lagrimas de emoción y desbordada felicidad....



Yolanda ( Oh Gloria!! )

Eternamente, Yolanda ( Oh Gloria!! ) "

