La ceremonia ( Segunda Parte )

"Hicimos una película sobre el creador de la bomba atómica, y para bien

o para mal hemos estado viviendo en el mundo de Oppenheimer.

Así que me gustaría dedicarle este galardón a los que luchan

por la paz en todo el mundo".

- Cillian Murphy -

(Palabras de aceptación del OSCAR a mejor actor 2024)

La nonagésima sexta (96) CEREMONIA de los premios OSCARS que anualmente entrega La Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, se celebró el pasado día domingo 10 de marzo, en Los Ángeles, California, en Los Estados Unidos de Norteamérica, Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores. En la columna anterior me permití compartirles algunos de los discursos de aceptación más emblemáticos que hicieron historia a punto de cumplirse el primer siglo del excepcional evento, con el ánimo de generar unas mayores expectativas motivaciones e invitarlos a disfrutar el extraordinario acontecimiento televisivo, que por cierto rompió récord de audiencia en el vecino País, algo que no sucedía desde el año 2020 obviamente por la contingencia sanitaria. Si me hicieron el alto honor de leer la entrega previa, (si no fue así, la pueden encontrar al final de la presente) recordaran que concluí con algunas proyecciones en cuanto a los triunfos posibles - que raramente atino - y de los premios para las películas o peli, como dicen los españoles, y en este caso no fue la excepción, al fallar en mis predicciones, para variar. La gran triunfadora de la noche resultó Oppenheimer (13 nominaciones, 7 premios, 1000 millones de recaudación) la que el escribiente apunte al final de sus favoritas, realmente lo hice, no porque no sea una increíble cinta, de suyo lo es, lo que me sucede es muy personal, porque considero angustiosamente que enaltece a una de las más grandes tragedias de la humanidad, así de básico para el que teclea con el más absoluto respeto, pero tantas pérdidas de vidas humanas, jamás deben repetirse. Mi preferida (consciente de que difícilmente ganaría) era, es por mucho, un largometraje que pasara a la historia afortunadamente por ser una maravillosa genialidad cinematográfica, brillante, fosforescente, un real calidoscopio desbordado de imágenes subyugases que te sumergen en un cuento entre mágico, además de deliciosamente horrendo, sublime e inimaginable, con un final surrealista, pero altamente aleccionador para la humanidad, el solo título de "Poor Things" (11 nominaciones, 4 premios, 100 millones de recaudación) traducido al español con poca imaginación como "Pobres Criaturas", cuando evidentemente hubiera bastado con el más sencillo y fino de "Criaturitas".

Mis otras preferencias para los galardones fueron; "Los Asesinos de la Luna" - no tengo idea y el que lo hace tampoco, a quién se le ocurre cambiar los títulos y de suyo el sentido más elegantes y fundamental - que en este caso debió llevar el de "Asesinos de la MEDIA luna" como el original "Killers Of The Flower Moon" (10 nominaciones, 0 premios, 160 millones de recaudación). Continuo con "Barbie" (8 nominaciones, 1 premio, 1,500 millones de recaudación) experiencia a la que me vi obligado a acudir, después de que mi adorada nieta mayor VALENTINA, me dijo con tristeza que no le había gustado el final, sin embargo al explicarle a los días de verla lo que puntualmente significó el "THE END", logré felizmente que lo entendiera haciéndome derramar un par de lagrimas. "Anatomía de una caída" (3 nominaciones, 1 premio, 35 millones de recaudación) perfectamente traducida, es otra obra magistral en cuanto al guión original, guión adaptado, actuaciones por supuesto, particularmente el lenguaje corporal, y la mezcla de idiomas que son toda una creación auditiva, lo que le permitió ser incluida en el rango de mejor película, y no como mejor película extranjera, premio que obtuvo otra genialidad (que no incluí en mi lista previa) titulada con el sugerente nombre de "La Zona de Interés" (1 nominación, 1 premio, 15 millones de recaudación), ahí es lo que no se ve, conmoviendo hasta la médula por lo imaginable a través del sonido, de los sonidos apenas perceptibles de forma místicamente desgarradora. Para finalizar, porque está entrega ya se alargó de más, solo basta puntualizar que seguiremos la próxima semana con las distintas evocaciones al pasado, al presente y al futuro con las inolvidables manifestaciones artísticas y discursivas de las máximas celebridades, les agradezco de todo corazón, la trascendencia de su generosa atención.... Continuará.

AÑORANZA:

En una tradición familiar que tanto mi amada GEMY, como mis adorados hijos; Carlos Francisco, Miguel Ángel y David Alonso, constantemente me critican de forma burlona, aseguran que según me sea conveniente, tiendo a redondear inevitablemente las cifras, insisten que cuando debo pagar comento la cifra a la baja, a diferencia cuando debo cobrar lo realizo cerrando la cantidad a la alza. Realizo este apunte como adición, para precisar que las cifras de recaudación señaladas líneas arriba están totalmente redondeadas, como sin duda quedarán después de la premiación.

Hasta siempre, buen fin.