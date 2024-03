La ceremonia (primera parte)

"Y el ÓSCAR, es para......."

Más allá de sonoras bofetadas, bromas de mal gusto o chistes sin sentido, La Ceremonia de entrega de los premios de La Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, bautizada coloquialmente como los OSCARS, inevitablemente es una noche dominical muy especial para el que teclea. Recuerdo con nítida lucidez cuando la vi por primera vez hace más de 50 años, todavía en una pequeña pantalla de televisión con las imágenes transmitidas en blanco y negro. Los factores que más llamaban y siguen llamando mi atención, son los discursos de agradecimientos de aceptación por el galardón, que a lo largo de la historia desde finales de los años 30´s del siglo pasado, han dejado piezas memorables de oratoria para la posteridad, van algunas remembranzas a continuación, que convirtieron en verdaderas leyendas humanistas a sus protagonistas. Realmente la lista podría ser interminable por la mística calidad de las y los distintos emisores, solo apuntaré a cuatro damas y cuatro caballeros que considero engloban a lo más granado del espacio universal de la filmación, iniciamos por supuesto con las actrices, todas sin excepción en lo más alto del firmamento estelar. En primerísimo lugar, por cierto la única con 4 premios Óscar, la legendaria Doña Katharine Hepburn (1933 "Gloria de día", 1967 "Adivina quién viene a cenar", 1968 "El León en Invierno", 1981 "La Edad de Oro"). Continuamos con una monumental titán no sólo del cine al igual que de la música, que acaba de publicar a los 82 años sus memorias, obviamente nos referimos a Doña Barbra Streisand ("Las Doñas, algunos Dones y otros amores") con 2 premios de La Academia el primero como actriz, el segundo como cantante y compositora, la primera mujer en obtenerlo (1968 "Funny Girl", 1976 "Nace una estrella"). Enseguida el ser humano con mayor número de nominaciones por actuación, evidentemente nos referimos a la genial Doña Meryl Streep (1979 "Kramer VS Kramer", 1982 "La decisión de Sophie", 2011 "La Dama de Hierro"). Cerramos esta esplendorosa cuarteta con Doña Jodie Foster, la más joven de las cuatro a sus 6 décadas de vida, que para variar este año, está nuevamente nominada por su maravillosa actuación en la película NYAD al igual que su compañera de reparto una irreconocible Annette Bening, de la que ya platicaremos más adelante, los premios obtenidos por la Señora Foster son por sus actuaciones en (1988 "La Acusada", 1991 "El silencio de los inocentes"). Cada una de las primeras actrices han hecho escuela por el afortunado talento desplegado en el celuloide, pero sobre todo por generar una serie de poderosos liderazgos a nivel planetario. Sin embargo, vayamos a continuación con los varones porque para variar esta entrega ya se alargó y tendremos que realizar una segunda columna al respecto del apasionante tema. Por parte de los hombres iniciamos con el inmortal Británico Sir Laurence Olivier (1949 "HAMLET") para muchos críticos del 7mo arte es quizás el mejor actor de todos los tiempos, aún a través de las redes se puede ver y escuchar su magnífico discurso de aceptación del galardón donde da una clase de humildad, sencillez con su elegante personalidad, rindiendo un sensible homenaje a sus compañeras y compañeros pero sobre todo, a ustedes y nosotros la audiencia cinematográfica que con su aplauso nos hacen llorar y reír de extasiada felicidad, nos compartió. Otro inolvidable varón que además de actor, fue un gran humanista y exquisito embajador, resulta Don Sídney Pointier (1963 "Los lirios del Valle") al que el escribiente en uno de los muchos diferidos criterios que he tenido con la respetable Academia, le hubiera entregado el premio por la majestuosa interpretación de un médico afroamericano en la cinta "Adivina quién viene a cenar", donde nos obsequia una formidable e incomparable lección de derechos civiles, de derechos humanos, de indomable amor apasionado. Antes de finalizar les participo de seguramente uno de los más grandes genios del cine con el nombre de Don Marlon Brando (1954 "Nido de ratas", 1972 "El Padrino"), para el escribiente la actuación del personaje de Don Vito Corleone, es la más "Natural" que se puede apreciar en la pantalla, cuando menos en el último medio siglo, además del mensaje de aceptación - al evento que no quiso asistir - enviando como representante a una bella dama "nativa" para que lo leyera en su nombre con un valiente e inesperado reclamo por la falta de igualdad en su País. Cerramos con una personalidad muy particular, que llegó al mundo del espectáculo y al celuloide como comediante desde muy joven, hasta convertirse en estos días en uno de los actores más respetados a lo largo de los últimos tiempos, cuyas iniciales se escriben como Don Tom Hanks (1994 "Filadelfia", 1995 "Forrest Gump") que históricamente se hermana con el incomparable gigante Don Spencer Tracy al recibir el OSCAR en dos años consecutivos, realizando dos aclamados discursos de aceptación para la posteridad. Finalizo con algunos títulos para la siguiente entrega por orden de predilección muy personal y raramente atinada (apuntando que esto lo escribí 2 días antes de la premiación); "Pobres Criaturas", "Los Asesinos de la luna", "Barbie", "Anatomía de una caída", "Los que se quedan", "MAESTRO" y "OPPENHEIMER"......... Continuará.

Hasta siempre, buen fin.

Carlos Mora Álvarez