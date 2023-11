Historias de Baja California (XXIII)

“Para la verdadera transformación de la vida pública de México,

tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente.

Pongamos fin a la idea de la Primera Dama.

No queremos que haya mujeres de primera ni de segunda.

Con todo respeto a las mujeres que han estado en ese papel. Doña Beatriz Gutiérrez Müller.

Primero las Damas, es lo que inicialmente nos enseñan nuestros progenitores, cuando empezamos a razonar en la infancia, como lección primordial de vida, sobre todo a los varones. Sin embargo, es muy distinto el término de “Primera Dama”. En la AÑORANZA les compartiré lo que siento del término, ahora en desuso intentando determinar, el porqué. A continuación, para seguir por una nueva ruta en las cálidas remembranzas de las “Historias de Baja California”, Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores, Respetables Paisanos. Mi amada GEMY, puso el dedo en la llaga hace algunas semanas al preguntarme naturalmente sobre la omisión por las parejas de las y los gobernantes al no haber publicado sobre los y las conyuges en las primeras entregas, poniéndonos inmediatamente a encumbrar varios nombres, llegando a un rico listado de apreciadas damas a las que ambos conocemos de toda la vida, compartimos con ustedes el listado de adelante hacia atrás. Previo haremos una breve explicación por la temporalidad, y la clara obviedad. Hoy no tenemos como titulares en los distintos DIF, a las o los consortes de las responsables del poder ejecutivo Estatal y Municipal por obvias razones (en lo personal considero que alguno o alguna tendría la capacidad, pero no me corresponde tal decisión), por

cierto en algunos casos que señalaré más adelante, tienen otras actuaciones dentro del gobierno, dicho lo cual, regreso con el listado con ilusión, además de enorme admiración en todos los casos. Empezamos con la última pareja que no encabezó el cargo en el DIF municipal de Tijuana en la persona de mi apreciada amiga (por cuestiones de corrección política y respeto absoluto omitiré en todos los casos el “DE” y agregare el “SRA”, espero no meterme en “Honduras”) la Sra. Minerva Terrazas, antes estuvo la igualmente querida amiga, Sra. Dolores Rivera, previo a la Sra. Elia Manjarrez, por cierto amiga muy querida de toda la vida, por supuesto previamente la Sra. Alicia Llanos, además de mí hoy familia, la Sra. María Elena Borquez, que ocupó el cargo de manera alternada con la inolvidable Sra. María Elvia Amaya. Ambas lo recibieron de manos de la Sra. Evelina Garduño, que tomaría la antorcha, de una vez más reitero, la apreciada amiga desde la infancia, la Sra. Zarema Labastida. Continuo de forma puntual con la Sra. Rocio Torres igualmente reconocida amiga desde la adolescencia, a la que conocí siendo soltera. Ella heredó la oficina de la Sra. Ana María Oceguera, a quien apreciaba desde la infancia, por ser compañero de generación de sus hijos. Dos trienios previos, ambas señoras significan para el que teclea, por distintas razones, una especie de madrinazgos por varios vínculos entre añejas amistades con mis progenitores y líneas familiares con mi GEMY. Ellas son la Sra. Aida Palazuelos y mi queridísima y admirada madrina en infinidad de aspectos la Sra. Carmen Estudillo. Con las siguientes dos mujeres existen igualmente lazos muy particulares, uno a través de mi abuela en el primer caso, el otro a través de mi mamá, con las señoras Lucia Munguia y particularmente con María Elena Borja, amiga desde la infancia de mi Santa Madre. Dejaré el ejercicio hasta esta parte, no sin antes comprometerme para la siguiente entrega compartirles sobre las previas “Primeras Damas”. Cierro esta columna con una persona muy especial a la que tuve el privilegio de admirar, tratar, conocer y que hoy veo retratada en sus hermosas hijas, particularmente en una (Hi Caro) me refiero a la Sra. María Luisa Riedel, ejemplar empresaria, “DECANA” (con mayúsculas) del turismo médico, madre ejemplar, abuela amorosa, que dejó un legado de

trabajo, esfuerzo y disciplina, como la primera en el cargo de “Primera Dama”, encabezado digna, elegante, finamente la posición, estableciendo una escuela para las futuras generaciones desde aquel lejano año de 1956. Vaya complicación lingüística me acabo de generar entre el enorme cariño desbordado por tantas maravillosas mujeres que ha engendrado nuestro pedacito de patria.

AÑORANZA

Enfáticamente rechazó utilizar el término de “FIRST LADY”, quizá la más famosa norteamericana en detentar el cargo en la historia contemporánea durante el último siglo, en la Unión Américana, quien en vida firmó como (publico el nombre completo) Doña Jaqueline Bouvier Kennedy Onassis (LOS DONES II) aseguraba puntualmente: “Suena a nombre de yegua de carreras del Kentucky Derby, jamás lo utilizaría”.

Apunte final:

Por corrección política para algunas personas, el término está casi en desuso, pareciera resultar incomodo para ciertos criterios. Con el más alto respeto, deseo suscribir que las extraordinarias mujeres que lo detentaron en el pasado, desde mi idolatrada óptica por todas ellas, lo merecen sensiblemente, se lo ganaron majestuosamente, para ser recordadas eternamente así de forma honrosa.

Hasta siempre, buen fin