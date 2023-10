Historias de Baja California (XXII)

“La sociedad de Tijuana es muy desarraigada, prácticamente se divide en dos partes, de la “5 y 10” a la Presa y de la “5 y 10” a Playas” (al final en la añoranza, trataré de explicarle al admirado lector, que no conoce esta ciudad a que se refería). Esta lapidaria: frase-sentencia-afirmación, no podría haber sido más precisa, potente y clara, si no hubiera salido con todas sus letras de la boca de mi admirado maestro, guía, medio mentor, para el que teclea, el mejor Periodista de mi tierra, uno de los mejores del País y quizá del Continente, junto con Don Julio Scherer García Y Don Miguel Ángel Granados Chapa, por supuesto obviamente, me refiero al añorado Don José de Jesús Blanco Ornelas, que firmaba sus libros, notas, columnas y entregas, con el acrónimo de Jesús Blancornelas. Fue a finales del siglo pasado, cuando recibí una inesperada llamada de un Escritor que no conocía, pero que leía frecuentemente en la revista que entonces conducía, con el sugerente título de “GATO PARDO”, de talla internacional, su nombre Guillermo Osorno. Durante la conversación telefónica me solicitó una entrevista, en mi calidad de Regidor del Cabildo, particularmente como Presidente Fundador del Consejo Municipal de Atención al Migrante del XVI Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Antes de concluir, me hizo una curiosa petición, donde me pidio la posibilidad de una charla con Blancornelas, que por esos días, aunque invariablemente le gustaba recibir personas de la Ciudad de México, principalmente a periodistas, estaba un poco enfermo trabajando desde su casa, mi repuesta fue que lo intentaría, con las reservas del caso. Para mi sorpresa, al llamar a la Señora Aurora, que era la asistente de Don Jesús de toda la vida, me regresó de inmediato la respuesta, de que nos recibiría él siguiente viernes por la tarde en su domicilio particular. Las líneas que se leen al inicio fueron las más

puntuales a la primera interrogante, además de una lección para el escribiente, que me dan la pauta para continuar con las anécdotas de nuestro pedacito de Patria y seguir donde nos quedamos en la historia anterior con Don Jaime Bonilla Valdés, ahí les va. Para justificar el término usado por Blancornelas del “desarraigo” tengo años, más de un cuarto de siglo, estudiando el fenómeno migratorio en nuestra entidad federativa, particularmente en la frontera más activa del mundo que es Tijuana, lugar donde nació Don Jaime hace 72 años, es el único tijuanense que ha sido Gobernador, pero no el único nacido en la Península, Don Braulio Maldonado Sandez podría considerársele oriundo, según algunos historiadores, porque aunque nació en Los Cabos, esto sucedió en el año 1903, cuando toda nuestra bendita tierra era el Territorio de la Baja California, sería entonces probablemente un “Peninsular”, si se me permite el término. Por otra parte, la única Titular del Ejecutivo Estatal que vio la primera luz en 1985, en la Capital Mexicali, es nuestra actual Gobernadora, Doña Marina del Pilar Avila Olmeda. Les obsequio a continuación algunas curiosidades de los distintos dignatarios estatales y sus lugares de nacimiento, ahí les van, Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores, se sorprenderan. 3 de ellos nacieron en el estado de California, en Los Estados Unidos de Norteamérica, 2 son oriundos de la tierra de los mariachis, 2 más del vecino estado de Sonora, 1 llegó desde el Grijalva en Chiapas, igual número son de Chihuahua, CDMX, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, pero volvamos con Don Jaime. Podrán apreciarlo mucho, poco o nada, pero no pueden ignorarlo, es imposible, y como el escribiente solo busca narrar lo bueno y verdadero, les comparto algunos de sus grandes atributos, para las fallas, defectos o errores, está el juicio de la historia, mayormente el de los buenos ciudadanos, mis paisanos. En Menos de dos décadas recorrió casi todo el escalafón electoral de manera triunfante. Construyó más un movimiento, que un partido, acción que también logró exitosamente, pero considero que su mayor mérito fue interrumpir varias camadas de triunfos sexenales. El Partido Revolucionario Institucional Gobernó nuestra entidad del año 1952 hasta el año 1989, prácticamente 36

años, cuando es relevado en el mandato por el Partido Acción Nacional hasta el año 2019, exactamente 30 años, Don Jaime se alzó apabullante con el triunfo, no sólo en la Gubernatura, si no, en la totalidad de los municipios, además de la amplitud de posibilidades electorales igualmente en el Congreso, “Carro Completo”, como algún acucioso periodista lo bautizó, pero considero que el mayor acierto que nadie puede escatimarle, es la creación de una nueva generación de políticos y políticas, que le deben su trayectoria completamente, aunque les afecte reconocerlo, por cierto no necesita que nadie lo defienda, ni es nuestra intención ...Continuará.

Añoranza:

Como bien le señaló Blancornelas a Osorno, somos tristemente una sociedad con poco arraigo, sobran literalmente millones de ejemplos, les comparto algunos antes de concluir. Más de 6 de cada 10 habitantes que viven en Tijuana, no nacieron ahí. Anualmente en la ciudad con la mayor población del País, más de dos millones de habitantes, son deportados un promedio de mil paisanos (Y NO MEXICANOS) por semana, monto que se asimila al de los connacionales (Y NO) que llegan con intenciones esperanzadoras de cruzar “al otro lado”. Estas cifras nos dan una maravillosa oportunidad que tenemos los oriundos para generar arraigo, es nuestra obligación, somos una tierra de migrantes, a los que les debemos tanto, tanto, tanto.

Hasta siempre, buen fin.