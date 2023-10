Historias de Baja California (XX)

!Que bonita es la frontera de Tijuana!

Al decirlo se me ensancha el corazón,

Qué bonita es mi Baja California,

Es orgullo de toda la Nación.

CHAYITO VALDEZ

Con esta entrega cerramos el primer volumen de nuestra nueva ilusión literaria, el clavado a mi anecdótica vida alrededor de los gobernantes ha sido toda una travesía.

Sin embargo, pensé y mal calcule que me alcanzaría con un solo libro, la realidad es que apenas estoy empezando, como podrán leer en la AÑORANZA, al final de la columna. En la entrega previa nos quedamos con el Licenciado José Guadalupe Osuna Millán, que por estos días anda alebrestado con la búsqueda de un curul en el Senado, ojalá se logre la oportunidad, para que podamos debatir y compartir proyectos para nuestra bendita tierra, pero vámonos con el Licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, el auto apodado “Kiko”, como le gusta que le digan, refiriéndose a sí mismo en tercera persona. Debe haber sido en 1980 cuando lo vi por primera vez detrás de un escritorio en el negocio que tenía en la colonia 20 de noviembre Don Luis Armando Montes Trujillo, amigo de mi Papá de toda la vida. Se llamaba “L T Y ASOCIADOS” de forma muy rimbombante como lo es el propio Luis. Kiko hacia sus “pininos” como auxiliar de contabilidad en la enorme fábrica de Marcos, donde su hermano José “El Güero” Vega, era el gerente, simpático, alegre y amable como el que más, ya en la Gloria del Señor. Kiko era muy tímido, introvertido, más que serio y

corto, el escribiente que ya me llamaba la atención dar discursos y hablar en público, hubiera apostado, que la política jamás sería lo suyo, si acaso los negocios, algo que con el tiempo empataría. La segunda vez que lo vi, fue a mediados de los años ochentas, la Madre de sus hijas, Doña Zarema Labastida, estaba decorando su casa y llegó al negocio familiar a ordenarme unas puertas y persianas, que su Marido pasaría a pagar, cuando llegó lo note más desenvuelto. Después arranco la “Ruffo mania” trepándose a ese tren político, junto con Don Ricardo González Cruz y mi entrañable amigo Don Alejandro Moreno Medina, el Licenciado Ernesto Ruffo Appel al ganar la Gubernatura, los bautizaría a la postre, como los tres alegres compadres, hoy no se hablan, quizá algún día más adelante les contaré porqué. Desde esa fecha, en aquel lejano año de 1989, han pasado prácticamente tres décadas y media, con habilidad, paciencia y un estilo muy personal, en el 98´ ganó con simpatía la Alcaldía de Tijuana. Ahí nuestros destinos se cruzaron nuevamente, al resultar el que teclea electo Regidor, para el XVI Ayuntamiento de la Ciudad. La realidad es que fueron 3 años muy, pero muy interesantes, dentro del cuerpo edilicio, compuesto por 8 miembros de Acción Nacional al igual que Kiko, 6 lo éramos por el Revolucionario Institucional y 1 por el de la Revolución Democrática, el Cabildo derramaba talento, entrega, además de ganas de trabajar por nuestro rincón de la Patria. Estoy plenamente convencido, sin exagerar, que fue una buena administración, considero que fuimos responsables todos los integrantes de ese gobierno, pudiendo contener algunos intentos de excesos por parte del Alcalde, que estaba aprendiendo que el que manda es el pueblo y se le debe respetar, a través de sus representantes. De ahí brincó al igual que Lupillo a Diputado Federal, sus aspiraciones soñaban con la posibilidad de la Gubernatura, pero su antecesor citado líneas arriba, con una gran cercanía con el Presidente Felipe Calderón Hinojosa y su mejor amigo como titular en la Secretaría de Gobernación, limitaban totalmente estos sueños que alguien calificaba como guajiros, por la real dimensión que un día sí y otro también tomaba el titular de Gobernación, el Licenciado Francisco Blake Mora, con quien el escribiente revisaba casi semanalmente una agenda de trabajo y

crecía en popularidad con reconocimiento. Hasta que llegó la trágica tarde del 11-11-11, tristemente el número cabalístico del día 11 de noviembre del año 2011, cuando perdió la vida en un accidente aéreo el que se sentía y veía como el próximo Gobernador de Baja California, cambiando la historia diametralmente. Unas tres veces me reuní con Kiko durante la pre campaña, había aprendido a escuchar con auténtico interés a sus interlocutores, aunque no les hiciera mucho caso, yo solo me permití asegurarle que si su partido no se equivocaba, sus posibilidades de triunfo eran las más altas, porque los que “sonaban” no eran muy bien vistos en las filas internas del PAN. Finalmente resultó seleccionado candidato, no hizo una buena campaña, pero su contrincante, la hizo peor, además del desprestigio acumulado por varias décadas administrando las derrotas, él como único responsable. En plena campaña un día cualquiera me pidió vernos, me hizo una invitación, acompañada de un comentario muy curioso, me dijo textual “No aceptes un cargo oficial en la campaña del PRI, porque si gano, y voy a ganar, quiero que me ayudes a gobernar”, le conteste muy claramente “No te preocupes, lo mismo que le dije a tu contrincante, te lo diré a ti: primero gana y luego hablamos”. Y ganó y curiosamente me habló de forma inesperada, haciéndome una invitación para fundar y presidir una institución bautizada como CEAM, Consejo Estatal de Atención al Migrante de Baja California, tema que me apasiona, el lo sabía, no me pude negar. Verbalmente aceptó todas mis condiciones una larga docena de acciones, propuestas e iniciativas, en la práctica, después de jugar a las vencidas y al diálogo de sordos, durante 5 años le entregué el cargo del cual me siento muy orgulloso de haber participado, agradeciendo sentidamente al pueblo de Baja California la monumental oportunidad de haberles servido.

Añoranzas:

Me doy cuenta con esta entrega como señalé líneas arriba, de varias cosas que enumeró con gran emoción:

Primera: Este será el primer volumen del libro titulado: HISTORIAS DE BAJA CALIFORNIA: Pasado, Presente, Futuro.

Segundo: En Agosto de este maravilloso año 2023 estará listo para su presentación en nuestra querida entidad.

Tercero: Serán mínimo un par de volúmenes más, porque definitivamente hay muchas historias llenas de riqueza en nuestra bendita tierra.

Cuarto: La actual administración estatal, así como la previa, serán parte inicial del siguiente volumen que empezaremos a publicar precisamente en el mes de agosto.

Hasta siempre, buen fin.