Historias de Baja California (XVIII)

En esta entrega (XVIII) y la siguiente (XIX) intentaré mezclar las distintas vivencias, con vivencias, incluida alguna diferencia de las varias que tuve, conocí o me consta de los Señores Gobernadores y los gobiernos de los Licenciados; Don Alejandro González Alcocer, Don Eugenio Elorduy Walter, Don José Guadalupe Osuna Millán y Don Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para finalizar en la entrega numero (XX) con los Gobernadores Don Jaime Bonilla Valdez y por supuesto Doña Marina del Pilar Avila Olmeda, para entrar a la sala de imprenta, con este trabajo que da sustento a nuestro siguiente esfuerzo literario que llevará por título: “HISTORIAS DE BAJA CALIFORNIA: Pasado, Presente, Futuro“ (VOLUMEN I), que primero mi Dios Padre, estará en circulación para el mes de agosto de este incomparable año 2023, gracias al generoso apoyo de todas y todos ustedes; Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores. En un lugar muy especial de la casa de ustedes, se encuentra enmarcada una fotografía histórica con 4 varones retratados, los menciono por orden de nacimiento; Don Eugenio, Don Alejandro, Don José Guadalupe y el escribiente, tomada en el año 2018 en el corazón del Valle de Guadalupe, la celebración fue todo un acontecimiento lleno de grandes personalidades de nuestro amado pedacito de Patria, el generoso, maravilloso e inolvidable anfitrión, no podría haber sido otro, más que Don Luis Cetto Cetto, ya en Gloria del Señor. Su poder de convocatoria resultaba inconmensurable, ese día reunió a lo más granado del Estado; desde Mexicali, pasando por Tecate, Tijuana, Rosarito, por supuesto Ensenada y San Quintín, jamás había visto tantos ex´s juntos, además de los mencionados líneas arriba, estaban más de una docena de exAlcaldes, Senadores, Diputados y un largo etcétera de la vida pública y privada de nuestra parte de la Península con los activos más grandes de los últimos 75 años. El que teclea llegue acompañando a mi maestro Don René Treviño Arredondo, que fuera compadre e íntimo amigo por más de ocho décadas, del espléndido anfitrión forjador del Valle y el más grande productor de vinos del País. En medio de tantas personalidades, nunca entendí porque Don Luis me pidió que fuera un servidor quien hiciera el primer brindis, supongo concediendo que como era el de menor CURRICULA política presente, con eso evitaba competencias, al final todos los ex Gobernadores presentes hablaron y mi padrino Don René, cerró con un mensaje imponente, francamente fue una tarde memorable. Al inicio del décimo mes del año 1998, el día 5 de octubre para ser exactos, tomó posesión como Titular del Poder Ejecutivo Estatal Don Alejandro González Alcocer, al fallecer de forma inesperada el entonces Gobernador Don Héctor Terán Terán. Nunca olvidaré que estaba sentado en un salón de clases en la cenicienta del Pacífico, recibiendo un curso de instrucción a punto de convertirme en Regidor de mi Ciudad, Tijuana. La noticia corrió como reguero de pólvora y el escribiente igualmente salí corriendo a Mexicali para observar al detalle lo que algún avezado periodista calificó como la “Noche de los demonios”, una lucha cruenta para ver qué grupo o partido, designaba al nuevo inquilino de la oficina más importante de la Capital, aunque la ley era, es, muy clara. La designación recae en el congreso estatal, que tenía menos de una semana de haberse instalado, con mayoría de Acción Nacional (Que estaba muy dividido, para esos entonces, como dice mi amada GEMY), y la contraparte del Revolucionario Institucional, con mucha mayor experiencia, guiados por la mano efectiva de Don Jaime Martínez Veloz. El diferendo y la competencia por la designación, se resolvió con la llegada del Presidente de México, Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, acompañado en el avión presidencial, por el dirigente nacional del PAN, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, por cierto primo lejano de Don Alejandro, el Doctor Zedillo declaró puntualmente bajando la escalerilla de la nave, “El PRI, no ganará con la triste muerte, lo que no obtuvo en las urnas”, así los políticos, periodistas y ciudadanos tuvieron claro que sería un miembro de Acción Nacional el nuevo gobernante. No voy a citar aquí todos los nombres que se barajaron en menos de 48 horas, baste decir y recordar una expresión que generó el hábil Diputado Martínez Veloz, “Ustedes póngase de acuerdo a quien propone la bancada albiazul, pero nosotros apoyaremos al que queremos que quede de su terna”, al poco tiempo se supo a quienes no querían los del tricolor, por lo que es obvio a quién le debe Don Alejandro su designación. El día primero de noviembre del año 2001 electo por abrumadora mayoría, toma posesión como nuevo Gobernador Constitucional Don Eugenio Elorduy Walter, cercano al Presidente Don Vicente Fox Quezada, hijo de una generación que desde mediados del siglo anterior encabezara una amplia lucha por la democracia, que verían realizados sus sueños de juventud de liderar la entidad a una época de vanguardia, de nuevos bríos, con una amplia visión de futuro.

Continuará.

Hasta siempre, buen fin.