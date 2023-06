Historias de Baja California (XV)

En el gran desaguisado que se armó en medio de las filas del priismo de Baja California con la selección de candidatos en 1995, se generaron infinidad de perdedores, aunque a la postre resultaron algunos ganadores, pero no verían cristalizados sus anhelos políticos sino hasta las siguientes elecciones, incluido el escribiente hasta el año 1998. Nos quedamos en la previa entrega con la designación de mi admirado maestro Don René Treviño Arredondo como candidato a la presidencia municipal de Tijuana, que había sido un excelente Alcalde en la década previa, construyendo infinidad de obras, particularmente el Palacio Municipal, con la ciudad sin baches, la recolección de basura puntual y ordenada, además de algo que ahora parece increíble, sin deuda pública, dejando más de 300 millones de pesos en las arcas municipales, gracias a un leal, eficiente y magnífico tesorero de nombre Don Gustavo Alvarado Álvarez, Contador Público brillante, parte de un equipo de excepción, mujeres y hombres trabajadores, dedicados, pero sobre todo honrados, que en política desafortunadamente no sobran. A todas y todos los conocí íntimamente en el transcurso de la campaña de 1995, con algunas excepciones a los que conocía desde niño. La gran mayoría habían colaborado con el Licenciado Treviño durante su exitosa gestión, sin embargo, de esto ya habían transcurrido tres lustros, la ciudad era otra, la población había crecido exponencialmente y siendo muy francos, el Alcalde en funciones, Don Carlos Montejo Favela, buen administrador y banquero personal de mi Papá, estaba realizando una buena gestión, con algunos fallos menores, basados en los aires democráticos que llegaron con la primera administración panista al Ayuntamiento. Por otro lado el candidato de ese partido era un simpático sinaloense, que venía de ser un eficiente director general de la CESPT, que dio resultados muy alentadores con la provisión de agua para la ciudadanía. Conocí a mi querido amigo Don José Guadalupe Osuna Millán en 1989, cuando el Licenciado Ernesto Ruffo Appel lo designó como funcionario estatal, un servidor fui nombrado representante de la Iniciativa Privada ante su órgano de gobierno, pero ya platicaremos más adelante de él, baste decir, que ganó, que nos ganó, me incluyo, en buena lid la elección. Pero esa noche caliente de agosto del año 1995, Don Gustavo Alvarado “El chory”, Don Jorge Noriega “La torta”, Don Jorge Risk “El Árabe”, todos ya en la Gloria del Señor, además de Don Óscar Barrios y el que teclea, lloramos como niños por la derrota, en medio de una botella de tequila, sentados en la banqueta frente a las instalaciones del PRI, donde aún subsististe, casi abandonado, en plena Zona Norte. Por cierto, apuntaba líneas arriba, que en medio de la totalidad de las derrotas, la municipal y estatal, hubo varios ganadores, que alcanzaríamos nuestros sueños en los siguientes procesos electorales, gracias a las enseñanzas y lecciones recibidas en el proceso electoral del 95´, impartidas con la gallardía, entereza y clase del Licenciado Treviño, la simpatía, rectitud y humor del Contador Alvarado, por supuesto los chistes delirantes de los dos Don Jorges, esos años de la derrota nos prepararon a una nueva generación completa, para que alcanzáramos a cumplir varias de nuestras metas personales en el servicio público. Antes de concluir esta entrega, que para variar, ya se alargó, por la nostalgia y los memorables recuerdos, les dejo algunos apellidos de los beneficiados en los siguientes años durante las elecciones donde se destacan apellidos como: Bustamante Anchondo, Cano Jiménez, Martínez Veloz, Zazueta Villegas, Pompa Victoria, Fernández Bustamante, Perez Floriano, Saul Guakil, Murguía Mejía, Enriquez de la Fuente, Salazar Castro, Mendivil Acosta, Barboza Castillo, Astiazaran Orcí, incluido un largo y querido etcétera de excelentes amigas y amigos, que fueron y son Bajacalifornianos que aman profundamente a nuestro bendito pedacito de Patria, a Dios Gracias...

Continuará.

Hasta siempre, buen fin.