Historias de Baja California (XIX)

A la eterna memoria de un bajacaliforniano excepcional,

don Rodrigo Valle Hernandez,

estela de entrega, bondad y servicio.

Con ambos Gobernadores me une una añeja amistad, aunque intermitente. Dice un viejo axioma político, que si no eres amigo del Gobernador, previo a la toma de posesión , difícilmente lo serás después, supongo que el poder transforma, una vez que se sientan en la silla, ejemplos sobran, pero en estos dos casos que narraré, creo que se mantiene la amistad. Con el primero me hubiera gustado trabajar, porque realmente es un hombre muy ejecutivo, dedicado, comprometido, considero que hasta honrado. En los distintos cargos que ha ocupado, hemos interactuado constantemente, tanto como Alcalde, Diputado Federal hasta como titular del ejecutivo estatal. Caso curioso porque con el segundo, trabajé de manera conjunta sin esperarlo, además de que ha ocupado los mismos cargos que el primero. Con el primero mantengo una amistad que nació hace más de tres décadas y comemos prácticamente una vez por mes. Con el segundo la amistad nació por la cercanía de su hermano con mi Papá, supongo que luego la heredé, de esto ya pasaron más de cuatro décadas, sin embargo no lo he visto ni escuchado en los últimos 3 años, cuando dejé, por decisión propia y a mucha honra, su gobierno en medio de palabras altisonantes. Tengo cientos de anécdotas con cada uno de ellos, les obsequio, Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores, las más divertidas a continuación. Por cierto, el primero lleva por iniciales Don José Guadalupe Osuna Millán, el segundo Don Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para efectos prácticos de esta entrega, con el ánimo de ahorrar espacio, aunque no soy muy afecto a los apodos, no me gustan particularmente, sin embargo, todo el mundo los conoce como “LUPILLO” Y “KIKO”, así los llamaremos de aquí en adelante, con el mayor de los respetos. Lupillo fue designado por el Licenciado Ernesto Ruffo Appel, como responsable de resolver el abasto del agua en la Zona Costa en 1989, y lo logró, así de sencillo, deberían preguntarle cómo, ahora que andamos tan escasos del vital líquido, ahí lo conocí, de CANACINTRA me mandaron como suplente de su órgano de gobierno, en calidad de Consejero, el titular era el excelente administrador y mejor amigo, Don Isauro Barrutia Calderón. Durante la campaña para Alcalde en 1995, nos reencontramos en distintos bandos, yo con el candidato del PRI, mi añorado Maestro Don René Treviño Arredondo, en calidad de enlace con la IP, durante cada debate o foro que coincidimos me lanzaba puyas, frente a mi candidato, para que me fuera con él, los insultos en medio de burlas y sonrisas eran mutuos. Cuando ganó la Presidencia Municipal, en buena lid, integró a su gabinete a mi adorado Tío Luis Bustamante Fernández, quien fue el que me llevó a saludarlo ya en 1998, cuando el escribiente era Regidor electo, Kiko sería el nuevo Alcalde y el que teclea, quería formar la Comisión de Asuntos Fronterizos del XVI Ayuntamiento que increíblemente no existía en la frontera más activa del mundo, con el añejo pretexto de que la atención al fenómeno migratorio era asunto federal, háganme el favor. Invariablemente he pensado, pero más sentido, una especie de Epifanía que algunas personas llaman “DIOSINCRACIA O DIOSCIDENCIA”, algo así como deseo de Dios o sincronía de Dios, eso me pasa gracias a mi Dios Padre con pasajes determinantes de mi vida. Estoy plenamente convencido que ese fue uno, como el del pasado 25 de Mayo cuando me reencontré milagrosamente con mi amada GEMY, mi esposa, el amor de mi vida, pues bien, ese agosto de 1998, como ese mayo del 2022, son instantes que cambiaron mi existencia para la posteridad, ahí mucho tuvo que ver Lupillo, lean porque. Al plantearle al entonces Alcalde mi intención de la nueva Comisión y además con esto crear el Consejo Municipal de Atención al Migrante, pensé que me contestaría con un rollo político, fue todo lo contrario, se puso de pie, abrió la puerta lateral de su oficina y me dijo firmemente, “Carlos, te presento al mayor experto en materia de Cabildo, es Regidor con licencia, porque se acaba de integrar al Congreso de la Unión como coordinador de asesores de la bancada Panista, él te va ayudar de inmediato, su nombre es José Francisco Blake Mora, a lo mejor hasta son parientes”, concluyó con la sonrisa que regularmente mantiene. Nuevamente coincidí con Lupillo ya en 2003, el era un destacado parlamentario federal, el escribiente titulaba la Dirección General de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO/SERVITUR, organizamos infinidad de foros, invariablemente con su apoyo incondicional. Poco después llegó el proceso electoral del 2007 para Gobernador, cuando afortunadamente y para beneficio de los bajacalifornianos ganó contundentemente la elección. Recuerdo claramente su inesperada llamada la misma noche del triunfo, “Gordo ya ganamos, te espero en mi toma de posesión, no me puedes fallar”, solo atiné a contestar ante la sorpresiva e inesperada llamada a mi celular, “Será un honor Señor Gobernador”, claramente se escuchó la sonora carcajada antes de colgar. Creo que era jueves, ese 2 de noviembre del año 2007, cuando entró a mi oficina en CDMX Doña Marisela Benavides Chávez, que tiene más de dos décadas conmigo y me dice, “Licenciado, lo busca en la línea el Gobernador de Baja California”, lo primero que escuché sin saludar, al fin Sinaloense orgullosamente como mi Papá, fue: “Pinche Gordo me plantaste!” sencillamente le respondí que no había recibido la honrosa invitación para su Toma de Posesión, ejecutivo como es, para desagraviar me convido a desayunar el fin de semana, donde me hizo una generosa invitación, que no acepte, porque tenía, tengo el mejor trabajo del mundo, continuaremos y terminaremos la primera parte de estas entregas la próxima semana, entre tanto, me despido con una gran cariño y mayor agradecimiento por su atención.

Hasta siempre, buen fin.