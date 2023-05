Historias de Baja California ( XI )

“ El cerro del Centinela, antiguo y viejo guardián

Tiene un lugar en la historia

De esa mi tierra natal

Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión

Soy de BAJA CALIFORNIA

Norteño de corazón “

Él cachanilla

La querida Alcaldesa de Mexicali, Doña Norma Alicia Bustamante Martínez, celebró en todo lo alto con una serie de festejos de gran postín el aniversario número 120 del natalicio de la capital de Baja California, durante la semana del día 13 del pasado mes de marzo. Eternas felicidades a la bautizada “ Tierra que atrapó el sol “, espacio donde he gozado infinidad de alegrías, desbordadas de tanto cariño de amigos francos y sinceros, además de familia muy cercana y admirada, por su infinita generosidad. Mi relación con esta maravillosa ciudad ha sido de un amor permanente, desde la primera vez que la visite con 10 años cumplidos, donde permanecí menos de 10 horas, por cierto, lo poco que vi, fue tan asombroso cómo sorprendente, finalmente era toda una travesía la que emprendería ese día de la mano de mi adorada Abuela Tavo, en compañía de mis queridos primos hermanos Liliana y Luis. El viaje que inició desde la estación del tren, terminaría antes de una semana en la Ciudad de México, fue una jornada inolvidable, que me marco para la posteridad, pero de lo más granado e ilusión ante con el silbato de la locomotora fue ir dejando atrás este incandescente municipio, al que estaba convencido de que volvería más temprano que tarde, como efectivamente sucedió de forma por demás arrolladora, curiosamente por ciclos que se han dado aproximadamente cada lustro, desde ese año de 1972, el de la primera vez, cuando más de medio siglo ha pasado desde entonces. Miles de recuerdos, por supuesto

infinidad de increíbles anécdotas anidan en mi corazón, desde la bajada o subida de la monumental e incomparable “ RUMOROSA “, Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores, ( para quienes no la conocen es toda una experiencia de vida el transitarla por primera vez, ese espacio que parece de otra galaxia, escenario de docenas de películas, mexicanas y extranjeras ) siguiendo con el gigantesco escenario de, “ La Laguna Salada “ donde alguna vez se presentó el inmortal cantante de ópera italiano Don Luciano Pavarotti, casi frente al “ CERRO DEL CENTINELA “, antiguo y viejo guardián, como reza la hermosa melodía de Don Antonio Valdez Herrera, es prácticamente la entrada al Ayuntamiento. Ese trayecto que une a Tijuana con Mexicali, con parada obligada en el Pueblo Mágico de Tecate, cada día se acorta más, las distancias con la modernidad se acercan, sin embargo los imborrables momentos vividos durante la trayectoria, invariablemente se desbordan en mi memoria, les comparto emocionado, algunos fascinantes. Como si fuera ayer, recuerdo ahora sí, todos los detalles de mi segunda visita a la capital de mi entidad, fue en plena Semana Santa del año 1975, a punto de cumplir 13 años, mi adorado Papá, guiado por la mano de mi idolatrada Madre, a partir de ese año, francamente no puedo calcular por cuantos años más, tomaron la decisión, bendito sea mi Dios Padre por tan inesperada felicidad, de que las vacaciones familiares se celebrarían anualmente en Mazatlán, la tierra que mi Papá considera su patria chica, donde vivió hasta los 15 años. Para esos efectos, cada tiempo pertinente, dependiendo de la economía, sacaba de la agencia el carro, cuando eventualmente estrenábamos “ del año “, ese viaje en particular le dimos el remojón virtualmente sentados en el asiento de atrás, mis amados hermanos, Marco Antonio, Consuelo Celeste, el que teclea y la nana Matilde, que abruptamente dejo el desayuno bajando las empinadas curvas de la emblemática RUMOROSA, ya imaginaran el ruidoso escándalo, que hoy me llena de dulzura al volverlo a vivir. Antes de finalizar esta entrega que obviamente seguirá alargándose al hablar de la capital cachanilla, cierro con una anécdota que se refleja en una fotografía, donde se reagrupan realmente las primeras dos visitas narradas líneas arriba, porque previas a ellas, hice otra visita, de la que realmente no recuerdo nada con menos de 3 años, pero la aún existente imagen quedó plasmada por un fotógrafo, que se atesora en el álbum familiar. Debe de ser del año 1965, durante la boda que integró los apellidos Montaño del Bosque, quienes se desposaron, Ella, mi preciosa Tía Norma, prima de mi Madre, Él, el gallardo novio, mi Tío Victor “ BOY “ ( admirado amigo mío, a lo largo de los años ), pues resulta y resalta que el escribiente resulte a la postre, al igual que durante el postre, una parte central, como “ EL PAJE “, que enmarcó todas las gráficas con una sonrisa muy llamativa para la época, dicen, porque yo no recuerdo, por supuesto, absolutamente nada.

Hasta siempre, buen fin.