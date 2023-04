Historias de Baja California ( X )

Doña Carmen Romano de López Portillo, fue la gran promotora cultural de México, durante la administración de su marido Don José López Portillo y Pacheco, del 1ro de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982, año que se inaugura el Centro Cultural Tijuana, el CECUT, gracias a su apoyo inconmensurable, además de su gran cariño a nuestra bendita tierra, que tanto le aprecia y le reconoce. Como comentamos con anterioridad, la íntima amistad del Presidente López Portillo con el Gobernador Don Roberto de la Madrid Romandia, generó visitas constantes a la entidad durante todo el sexenio. Anécdotas existen por cientos, trataré de retratar brevemente algunas de las más divertidas y simpáticas, de los dos grandes deportistas, que para su generación eran todo un reto, aunque viéndolo en retrospectiva, a mis 60 abriles, ambos eran menores de esa edad, apenas con cincuenta y tantos años, con una gran condición física, que gustaban, más que de presumir, simplemente demostrar. Tenistas experimentados, celebraron cientos de partidas a lo largo y ancho de todo el estado, particularmente en Tijuana, por supuesto en el hermoso Club Campestre de la ciudad. Regularmente los acompañaba en el cuarteto la gran figura internacional tenística de esa época de nuestro País, nacido en Ensenada, el inolvidable Raúl Ramírez, casado por cierto, con una preciosa dama que fuera Miss Universo, la bella Maritza Sayalero, que aún voltea cabezas cuando transita por el puerto. Cuenta una leyenda urbana que Don Roberto debe mucha de su trayectoria política, puntualmente su éxito, a un acto de valentía y lealtad que tuvo para con Don José a mediados del siglo pasado, cuando ambos eran funcionarios del Gobierno Federal, con responsabilidades de tierras, específicamente en la hoy emblemática Zona Río, que en esos tiempos eran conocidas como los “ arenales “. Algo sucedió en la parte de los dineros, que había que tratar de resolver con gallardía, cuentan que sin pensarlo dos veces, el nacido en Calexico California sacó el pecho por el equipo para recibir la bala política, trasladándose a Los Estados Unidos de Norteamérica, donde se exilió un tiempo, acogido en la residencia de un actor de clase “ B “ del naciente Hollywood, cuyo nombre apenas empezaba a sonar en el cine, con las iniciales de Ronald Reagan. Los lazos según las diversas anécdotas, entre Don Ronald y Don Roberto nacieron a partir de los años cincuenta, durante la época en que el artista norteamericano presidía el “ Screen Actors Guild “, y el futuro Gobernador aspiraba a ser actor, sin embargo, quiero pensar que las ilusiones políticas crecieron, y el primero llegaría a ser Presidente de la Nación más poderosa del orbe a partir del 30 de enero del año 1981, hasta 20 de enero del año 1989, conduciendo a su País a una época considerada de relanzamiento a nivel planetario, para colocarla y mantenerse en la cabeza del liderazgo mundial, gracias principalmente al apoyo y afecto incondicional de la Primera ( en todos los sentidos ) Ministra Británica Doña Margaret Tatcher, todo esto previo a ser Gobernador del vecino estado de California de Enero de 1967 a Enero de 1975, de ahí la presumible relación cercana con el Gobernador de la Madrid, cuando coincidieron en sus respectivos cargos a lo largo de varios meses, donde se cuentan varios encuentros extraoficiales y un par de oficiales en California, todavía con el Presidente López Portillo en las postrimerías de su administración. El Presidente numero 40 de la Unión Americana, vio la primera luz en un poblado ( que curiosa coincidencia ) llamado Tampico, en Illinois, USA, un 6 de febrero de 1911, lideró a su País a partir del 20 de enero de 1981, durante dos mandatos, hasta el 20 de enero de 1989, por lo que coincidió en el cargo con los mandatarios mexicanos, Don José López Portillo, Don Miguel de la Madrid Hurtado y Don Carlos Salinas de Gortari, particularidad que debemos investigar con mayor detalle, porque no registro otro dato similar de un caso como este, de haber tratado con 3 colegas durante una presidencia. Dos actuaciones que tienen que ver intensamente con nuestra entidad, entre muchas otras, celebró el Presidente Reagan, la primera cuando se reunió en San Diego, CA. Con el Presidente López Portillo a mediados del año 81´, que llegó acompañado del Gobernador de la Madrid, alguien supondría por ahí, que la reunión de “ Los tres amigos, los tres compadres “ ( agréguenle por favor el acento gringo ) fue un real encuentro de viejos conocidos, que por las notas de la época, el resultado fue más que cordial y coincidente. La segunda actuación fue en 1986, está en junio de ese año y se celebró en la capital de Baja California, mi querido Mexicali, con dos nuevos actores para cerrar la Trinidad, el Señor Presidente de la República Don Miguel de la Madrid Hurtado, como anfitrión el Gobernador Licenciado Xicontecatl Leyva Mortera, vaya recuerdos para la posteridad.

Añoranzas

Me lo contó muy sonriente el dueño. Resulta y resalta, que la Señora Doña Carmen Romano, además de Primera Dama ( cuando se usaba el término ) era una consumada pianista, que no podía conciliar el sueño sin antes interpretar “ algo “ en mi instrumento musical favorito, por lo que solicitó que se instalará un piano de “ cola “ completa en la suite presidencial que ocupaba cuando visitaba Tijuana en el aún majestuoso Hotel Palacio Azteca, el punto es que esa habitación estaba en el último piso, cómo le hizo el añorado Don Mauro Chávez Cobos le pregunté curiosamente en una feliz ocasión, cuando simplemente me contestó ..... “ Ay mijo, muy fácil, le dije a mi gerente, tráigase el piano de mi casa, haga un boquete en la pared del cuarto, contrate una grúa y TAN TAN “.

Hasta siempre, buen fin.