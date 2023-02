Historias de Baja California ( III )

La Señora Gobernadora licenciada Marina del Pilar Avila Olmeda, nuestra décima séptima titular del poder ejecutivo estatal, históricamente la primera dama en el cargo. Encabezó la ceremonia de celebración el día 16 del mes de enero de este incipiente 2023 del aniversario número LXXI de la constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, en la hermosa " Casa de la Cultura " ubicada en Mexicali, la capital estatal. Su bello mensaje incluyente para todas y todos los bajacalifornianos - por nacimiento o adopción - destacó así .... " Hoy, 71 años después, consolidamos al Estado 29 como una tierra en la que nadie se queda atrás y nadie se queda afuera, una entidad joven, vibrante, efervescente, participativa e incluyente; un amplio mural de culturas y expresiones sociales, en donde la diversidad y la creatividad nos hermanan, porque son nuestra esencia ". En su discurso resaltó, que fue en el año de 1952 cuando uno de los Presidentes de México más apreciado en nuestra bendita tierra, Don Miguel Alemán Valdez, emitió el Decreto que otorgó la condición de formación del Estado numero 29 de la República Mexicana. Para concluir hizo un reconocimiento muy especial al Señor Presidente, de todos los mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, por su colaboración y apoyo permanente con las autoridades estatales. En mis previas entregas sobre estas historias de la tierra que me vio nacer, al igual que a mi amada Madre, mi idolatrada GEMY, a mis hijos y acogió a mi adorado Papá, enfaticé y lo reitero hoy, que estas columnas no serán sobre hechos históricos, fácilmente accesibles por la vía electrónica y en la basta además de rica e inmensa bibliografía que sobre nuestra parte de la Península se ha publicado prácticamente desde la llegada a América de Don Cristóbal Colón, la supuesta expedición de algunos acompañantes de Don Hernán Cortés y las Misiones que tantos religiosos desarrollaron a lo largo de los últimos 5 siglos. Sembrando prácticamente no sólo la religión, incluidas bellas edificaciones, acompañadas de educación, laboriosidad, ideas, modernidad, trabajo y prosperidad, mi intención respetuosa es dar paso más a lo anecdótico, con intención de buscar esperando encontrar el apoyo de mis Queridas Amigas, mis Apreciados Amigos y sobre todo mis Admirados Lectores, sé que contaré con sus consejos, su guía y sobre todo su apoyo e información personal, sobre la patria chica que tanto y tantos amamos. Concluyo dando paso a la información que ya les compartí previamente, se las dejo como recordatorio y antecedente de la siguiente colaboración. Baja California desde su fundación ha tenido 17 Gobernadores ( 16 Varones y 1 Dama ) desde Don Braulio Maldonado el primero hasta la actual Doña Marina del Pilar Avila, prácticamente desde Don Milton Castellanos su antecesor Don Raúl Sanchez Díaz y hasta nuestra activa y dinamica mandataria estatal, los he tratado y conocido a todos de forma cercana, tengo infinidad de anécdotas con cada uno de ellos y ella, incluso ya publiqué sobre varios en mis libros " Los Dones I y II " igualmente en " Las Doñas, algunos Dones y otros amores " además de en " Crónicas de viajes y romances ", nuestra última aportación literaria, que también incluye relatos de nuestra querida gobernante. Me despido como invariablemente lo hago, con una gran ilusión, esperando la generosidad de sus amables comentarios para beneficio de la frontera más activa del mundo.

Hasta siempre, buen fin.