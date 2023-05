Fantasy te busco y no te puedo hallar

En cada amanecer

En cada noche sé que estás

Fantasy llenas tú mi soledad

Eres mi pasión eres mi razón de vivir.

Giselle

De la antigua casa de mis abuelos en la Colonia Cacho, que algún día compraré para mi amada GEMY, primero mi Dios Padre. Tengo infinidad de alegres recuerdos, al igual que un añorado cariño por varios de los objetos que había en la mansión. Tres de ellos en particular se mantienen vivos activamente en mi memoria; El León, El Piano y El Cuadro, el cuadro de Giselle. De infante me daba un poco de miedo al clavar mis ojos de niño en la pintura, con la bailarina de ballet vestida en traje de gala totalmente en blanco hasta las zapatillas, plasmada sobre un fondo negro incandescente, en una posición inverosímil, para la mentalidad de un imberbe con menos de 5 años, pero la imagen me atraía como un “imán”, aunque por las noches no podía verla, sin cierto temor, ante la profundidad de la imagen. La emblemática pieza, lo supe con los años, además de un misterio, encarna una tragedia, que ha sido dramatizada a lo largo de los últimos dos siglos desde su estreno en el año 1841. Cuando la presentaron los autores Jules Perrot y Jean Coralli, basados en el argumento de Heinrich Heine, titulado “De l´Allemagne de” con el libreto de Théophile Gautier en compañía de Jules-Henri Vernoy, la sede de la primera presentación fue la “Salle Le Peletier, en París, Francia”. Me encanta el ballet, creo que mi pasión por la danza nació, cuando acompañaba a mi Santa Madre, a las clases que tomaba mi amada hermana Consuelo Celeste en la escuela Gloria Campobello, cuya sede estaba a dos cuadras de la casa de mis abuelos, por lo que constantemente las guiaba con escasos 8 o 9 años, nunca lo olvidé. Una noche de verano en el añejo teatro del Seguro Social de Tijuana, La Bailarina Principal, Minerva Tapia, me dejó boquiabierto durante la velada del recital de estreno cuando bailó preciosamente en “Puntas”, el “Jarabe Tapatío”, fue algo realmente místico. Desde entonces (como dice mi idolatrada GEMY), a partir de ahí, cada vez que puedo, acudo con gran emoción a cualquier presentación. Mi obra favorita es “El lago de los Cisnes”, que he podido disfrutar, tanto en Nueva York, como en París y Milán, sin embargo, como en lo taurino, tengo varios favoritos, sin duda “Giselle” está en esa categoría, ahora bien, enseguida les comparto a donde voy con las líneas señaladas arriba. Tenía dos películas favoritas sobre ese enternecedor arte, al que se acaba de agregar una tercera. Las dos primeras son realmente clásicos irrepetibles, por la calidad y cantidad de las actrices y los actores, con múltiples premios de la academia, la ciencia y las artes, tanto “The Turning Point” como “Black Swan”. En la primera la espléndida interpretación de máxima bailarina de Anne Bancroft y la deslumbrante mejor amiga, que actúa como Mamá, de su nueva pupila, Shirley Mac Laine, ambas lucen estupendas. Con el esplendoroso debut cinematográfico del sensacional bailarín, para el escribiente el mejor del último siglo, de origen ruso Mikhail Baryshnikov, hoy radicado en los Estados Unidos, como un magnífico actor, productor, guionista y coreógrafo del más alto nivel. En el segundo film, el laureado productor, guionista y director Darren Aronofsky, lleva a infinitas sublevaciones a una irreconocible Natalie Portman, ganadora del Óscar, con la increíble participación de la impresionante Mila Kunis, que se convierte en el acto en mega estrella de Hollywood. Pues bien a estas dos realizaciones incomparables ahora me permito agregar una tercera, de origen español, que acabó de ver, que ustedes deben de disfrutar; Queridas Amigas, Apreciados Amigos, Admirados Lectores, el titulo: “Niñas de Cristal”. La poderosa cinta española producida por Netflix, se estrenó el año pasado y cuenta con un extraordinario reparto, encabezado por la protagonista que interpreta de forma sublime el personaje de “Giselle”, dentro y fuera del escenario, con las iniciales de María Pedraza, realmente preciosa. Sin embargo es la perversa y pervertida antagonista, interpretada por la primera actriz de España, Mona Martínez, quien está realmente míticamente genial, baste resaltar una línea para la posteridad, que encierra todo lo que ese arte implica, para quienes lo practican desde la infancia (no existe otra forma)...... “Son muchos años de terribles sacrificios, con el único objetivo de lograr un instante de perfección”, vaya línea cinematográfica. No se la pierdan, será un nuevo clásico.

Añoranza:

Por cierto, el León azul de cristal de Murano, el Piano blanco de “Media Cola”, y por supuesto la pintura de Giselle, se encuentran encantadoramente distribuidos en la mística e imponente casa de mis adorados Padres, que todos los días sin excepción nos hacen recordar a nuestra inolvidable Granma Consuelo, que seguramente sigue fumando junto al Creador del Universo.

Hasta siempre, buen fin.