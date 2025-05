Coros taurinos, quinta parte

"Esta tarde la sombra está que arde, esta tarde comulga el más ateo, esta tarde Antoñete (Dios lo guarde) desempolva la momia del toreo. Esta tarde se planta la muleta, esta tarde se guarda la distancia, esta tarde el mechón y la coleta importan porque tienen importancia. Esta tarde clarines rompehielos, esta tarde hacen puente las tormentas, esta tarde se atrasan los mundiales. Esta tarde se mojan los pañuelos, esta tarde, en su patio de Las Ventas, descumple años Chenel por naturales". Joaquín Sabina

Esta entrega la inicio con el sublime discurso que recién pronunció la máxima figura del toreo actual, el americano de origen peruano, Andrés Roca Rey, al recibir el premio Hemingway que otorga el Gobierno Andaluz en España:

"Gracias de corazón a la Junta de Andalucía por este reconocimiento. Gracias al presidente Juanma Moreno, al jurado que ha considerado mi trayectoria y a todos los que han hecho posible este acto. Felicidades también, por supuesto, a todos los premiados”.

“Es un honor compartir este escenario con Andalucía. Recibo este premio con gratitud, pero también con responsabilidad. La responsabilidad de representar una tradición que no solo es mía. Millones de personas sienten la tauromaquia como parte de su identidad, de su cultura, de su fe y de su libertad”.

“Andalucía, tierra de arte y pasión, no solo ha hecho esto, lo ha inspirado. Desde esta tierra se han forjado estilos, temperamentos y leyendas. Y también desde aquí hoy se lanza un mensaje muy claro: la tauromaquia forma parte del alma de nuestra cultura y está más viva que nunca”.

“Este galardón llega en un momento muy delicado. En México, país que me ha dado tantas ganas de conocerlo, se quiere profundamente despojar a la corrida de su esencia a través de leyes que prohíben su autenticidad”.

“¿Dónde queda la libertad del artista? ¿Y la del público que decide emocionarse? ¿Dónde queda la libertad del ganadero que cría un animal único en el mundo?”

“Mientras se pacienta, habrá emoción. Mientras haya quien la viva, habrá futuro. Hoy no hablo solo por mí, hablo por todos los que se levantan de madrugada para cuidar al toro bravo, por quienes entrenan en silencio, por los que se emocionan en un tendido, por quienes sueñan con ser toreros”.

“Y a quienes pretenden negar que la libertad del artista es para ellos, les repito desde aquí lo que dije hace unos días: aquí estamos y no nos vamos. Muchas gracias".

Antes de concluir, nos permitimos integrar un sublime debate por la libertad, suscitado recientemente en el Congreso del mismo país, donde la férrea defensa de una maravillosa tradición acalla de forma contundente la más torpe ceguera cultural y la monumental hipocresía política y momentánea:

"Bueno, hoy proponemos una moción para reflexionar un poco sobre en qué vuelven a gastar los dineros públicos. Cultura, tortura, educación, violencia... Ustedes dirán que se habla de tradición, de libertad y de cultura. Yo digo que no hablamos de ninguna de las tres cosas”.

“Hoy volvemos a escuchar la misma cantinela de siempre: el ataque frontal de la izquierda, esta vez con pegatinas en el pecho, que ataca nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra libertad”.

“Bajo la excusa del bienestar animal, la izquierda catalanista vuelve a cargar para liquidar la tauromaquia, esa que tanto odian porque representa lo que más detestan: arraigo, libertad y sí, nuestra identidad nacional”.

“Nosotros no vamos a pedirles permiso para defender la Fiesta. La tauromaquia no solo es arte, no solo es historia: es parte de España. Está recogida y protegida en la Ley 18/2013, reconocida también por el Tribunal Constitucional, y forma parte del patrimonio cultural inmaterial de todos los españoles”.

“Ustedes simplemente quieren borrarla porque desprecian todo lo que suene a tradición, a campo, a pueblo y a libertad”.

“Y ustedes, que se llenan la boca hablando de justicia social, no tienen ningún reparo en pisotear a ganaderos, empresarios, artesanos y familias enteras que viven del toro”.

“Ustedes hablan de libertad y de menores. Nosotros hablamos de libertad para los padres, igual que ustedes. Por ejemplo, los señores de Compromís hipersensualizan a sus hijos, los llevan a cabalgatas del orgullo gay, les permiten que travestis visiten las escuelas”.

“Ustedes libremente eligen eso. Nosotros, libremente, también podemos elegir llevar a nuestros hijos a los toros”.

“Además, les recuerdo que en su moción hablan del bienestar animal. Yo les pregunto si conocen la norma UNE 1099:2009. Supongo que no. El artículo 4 habla de cómo se debe ejecutar la matanza —así lo dice, 'matanza'— o el sacrificio de animales para consumo humano. Dice que hay que generar aturdimiento antes de ser sacrificado. Pero esa misma norma permite excepciones, como el rito halal”.

“Y por eso los llamo hipócritas”.

“Mientras ustedes legislan con odio, nosotros lo hacemos con orgullo. Desde Vox no pedimos perdón por amar nuestras raíces y nuestra historia. Y no vamos a permitir que vengan a este Pleno a darnos lecciones quienes han hecho del resentimiento su vocación de vida".

Añoranza:

La próxima semana narraremos la inolvidable experiencia de la presentación de nuestro libro Por una fiesta que acallan: ¡Coros Taurinos! celebrada en la majestuosa Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid, gracias a las magistrales gestiones de mi amada esposa GEMY, en plena Feria de San Isidro de 2024. ¡Olé! ¡¡Olé!! ¡¡¡Y OLÉ!!!

Hasta siempre, buen fin.