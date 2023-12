Bilbao-Tijuana-Bilbao

“El gobierno no es una razón,

Tampoco es elocuencia,

Es un sirviente peligroso y un amo temible;

En ningún momento se debe permitir,

Que manos irresponsables lo controlen”.

General George Washington.

Para un paisano como el escribiente que tuvo el privilegio de nacer en Tijuana, Baja California, posiblemente si necesitará definirse en una sola frase, sería el monumental orgullo de pertenencia, supongo que a todas y todos les sucede con la tierra que los vio nacer. Sin embargo, las características de nuestro rincón de la patria son muy particulares, en listo solo las más destacadas por visibles a continuación con algunas estadísticas. Primero, es la ciudad más grande del país desde el punto de vista poblacional, porque invariablemente lo era la hoy CDMX, hasta que se pulverizó en 16 alcaldías, con ello se suponía que en tal caso quedaría la ahora muy popular Iztapalapa, como la más poblada hasta que llegó el censo del 2020 y resultamos con un número superior de habitantes, con prácticamente dos millones. Segundo, como reza nuestro slogan endilgado al Presidente don Adolfo López Mateos, en un discurso pronunciado en una gira presidencial a la entidad durante su mandato ... ”AQUI INICIA LA PATRIA”, que más allá de la parte discursiva es evidentemente cierto, aunque más adelante a alguien se le ocurrió agregar, con poca fortuna, “Aquí inicia LATINOAMERICA”, descontextualizado, totalmente el concepto. Tercero, somos la capital mundial de la migración, al igual que de los traslados internacionales, en nuestras fronteras se celebrarán anualmente más de 120 millones de cruces, lo que significa sacar prácticamente la

totalidad de la población de México y volverla a meter en 365 días de forma ordenada, disciplinada, documentada y respetuosa. Cuarto y último para cerrar los conceptos, la ciudad crece dos dígitos anualmente desde el punto de vista de nacimientos, esto es más de 200 mil seres humanos, además de los casi 60 mil hermanas y hermanos migrantes que son repatriados, sumando otro tanto que se considera (imposible censarlos o contarlos, como algún legislador muy limitado sugirió en alguna ocasión) llegan a nuestro pedacito de patria con ánimo de alcanzar el muy dudable “SUEÑO AMERICANO”. En fin, el punto es que cada año tenemos el privilegio de sumar más de 300 mil almas a las estadísticas, imposible realmente planear con ordenamiento, lógica o pulcritud las metas de desarrollo. Todo esto viene a colación, para terminar con la entrega previa, que trataba sobre la intención de hermanar estructuralmente a la hermosa Ciudad española de Bilbao con nuestra cosmopolita Ciudad de Tijuana. Nos quedamos con la intención inicial de los Alcaldes Héctor Osuna Jaime y José Guadalupe Osuna Millán, allá a principios de los años 90´s del siglo pasado, esfuerzos que empezaban a generar resultados positivos, hasta como bien señaló Héctor, llegó el Alcalde Francisco Vega de Lamadrid, autodenominado “KIKO”, a la Presidencia Municipal, el que teclea fui electo como Regidor (Concejal le llaman en Hispanoamérica), supongo que esto me genera preocupación y responsabilidad, por cierto a la Gubernatura fue electo, Don Héctor Teran Teran, que fallecería en el cargo, exactamente a los 3 años de rendir protesta, y con la llegada de Kiko, todo se atoró, puntualizó Héctor. No, no estoy diciendo que es su irresponsabilidad, la realidad es que la administración no fue mala, ahí están los números a la vista, pero las intenciones cambiaron diametralmente y se perdió la continuidad, que era lo más trascendente mantener con este tipo de acciones para la gobernanza y el desarrollo responsable. Podría seguirme hasta nuestros días con las consabidas y reconocidas faltas de distintivos con proyectos genuinos que guardan el sueño de los justos en los distintos archivos de las Cámaras y Organizaciones empresariales, con más de medio centenar de estudios para soñar la Tijuana del siglo XXI. Yo francamente solo sugeriría a la actual

administración y a la que aspira gobernar nuestro destino en un futuro, que primero tengan el tino de invitar al extraordinario Maestro Andoni Aldekoa bilbaense o bilbaíno, quien fuera administrador de su preciosa Ciudad, durante más de un cuarto de siglo, al que visitaron la mayoría de los últimos gobiernos del ayuntamiento tijuanense, pero ninguno tuvo la cortesía de convidarlo a conocer nuestra Ciudad, no lo podía creer cuando se lo pregunté recientemente durante su cátedra sobre el tema en el Diplomado de “Elecciones Presidenciales” en las preciosas instalaciones de La Universidad George Washington, de la Capital Norteamericana, y muy serio me contesto, “Carlos, no conozco tu tierra, nunca nadie me citó”.....Así como pues!!! Diría mi AMADA GEMY.

Hasta siempre, buen fin.