Tres discursos memorables

Inicio en este espacio la sección ‘No lo dije yo’. El 7 de abril de 2005, AMLO en el juicio de desafuero en su contra en la Cámara de Diputados:

‘Al Presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria’ (https://youtu.be/bLjWPtZJOUQ).

En el Zócalo, AMLO en la marcha multitudinaria contra el desafuero, abril de 2005:

¿A qué nos referimos cuando hablamos de una nueva legalidad? A consolidar la democracia, porque la democracia genera equilibrios y contrapesos, propicia dignidad, y evita que alguien se sienta absoluto’.

‘Es un imperativo consolidar las instituciones, hacer valer a plenitud el principio de división y equilibrio de poderes, mantener al Ejército como una institución fundamental para la defensa de la soberanía nacional, y otorgar prestigio y responsabilidad a la presidencia de la República’.

El Presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista, no debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El Presidente debe representar a todos los mexicanos. El Presidente debe ser factor de concordia y de unidad nacional. El Presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos, ni para destruir a sus adversarios’.

‘No vamos a perseguir a nadie. No inventaremos delitos. Seremos absolutamente respetuosos de nuestros adversarios y del derecho a disentir. Nosotros nunca vamos a apostar a destruir a nuestros adversarios’.

‘Además, la gran tarea de transformación del país requiere de tolerancia, de acuerdos, de concordia, y sobre todo, de no perder el tiempo en revanchas políticas, porque la gente lo que exige en todas partes, en el norte, en el centro, en el sur del país, lo que está demandando son resultados inmediatos y concretos para contar con empleo, seguridad y bienestar’ (https://youtu.be/kZQs19bkgwM).

El 1 de septiembre de 2018, en la toma de posesión como Presidente de México:

‘Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza’.

‘Me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares’.

‘Nada material me interesa ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad. Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades’.

‘Llegamos después de muchos años, sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo en alto nuestros ideales, nuestros principios. En mi caso particularmente, mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida’ (https://t.ly/uY85e).

A contrapelo de sus principios declarados, el presidente de México se dedica a hostigar y acosar ilegalmente a dos mujeres, la senadora Xóchitl Gálvez —cuya irrupción descuadró el esquema sucesorio de AMLO— y la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN. Ello no lo enaltece, sino lo muestra tal cual es. Esto sí lo digo yo.