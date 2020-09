Carta dirigida a los héroes de la Independencia (Estamos des-unidos mexicanos)

Prólogo 1.- “YO SOLO SÉ QUE NO SÉ NADA”. Andrés Manuel López Obrador.

Prólogo 2.- “El símbolo del exceso en el pasado, se convirtió en el símbolo de la presente INEPTITUD.” The Economist en relación a la fallida venta del avión presidencial.

Estimados Héroes de la Independencia: Hace 210 años, iniciaron su lucha para lograr nuestra independencia. 11 años después, y gracias a la entrega de miles de compatriotas, logramos nuestra libertad y nuestra independencia. El motivo de mi Carta Semanal es para platicarles cómo nos está yendo en estos últimos 2 años con un gobierno lleno de ineptos y corruptos. Vayamos a los HECHOS y a la REALIDAD.

Hechos: Ustedes lucharon para que nuestro país viva UNIDO y FRATERNAL.

La Realidad: El gobierno de López Obrador, decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussollini, Hitler, Franco, Fidel Castro, Stalin etc .etc. para dividirnos y vencernos. Desgraciadamente, lo están logrando en la parte de la división, pero no en la parte de vencernos. Y el presidente… ¡FELIZ! ¡FELIZ!

Hechos: El ejemplo que nos legó nuestra Corregidora Ortiz de Domínguez ya se diluyó.

Realidad: El presidente desprecia y humilla a TODAS las mujeres mexicanas sean casadas, madres solteras, empleadas o simplemente madres de familia.

Hechos: Ustedes lucharon para que cada uno de nosotros, vivamos en libertad y sin temor a la represión.

Realidad: Este gobierno a través de la Unidad de Inteligencia Financiera amaga a cualquier persona o empresa para que no se exprese en contra de la mal llamada 4T. Estamos viviendo una gran REPRESIÓN SIN GARANTÍAS INDIVIDUALES.

HECHOS: El Padre de nuestra independencia siempre habló con la VERDAD.

Realidad: Este presidente miente cada mañana como si fuera un disco rayado. De verdad que no tienen idea. Repite y repite sus mentiras hasta que le crean. Es un MENTIROSO COMPULSIVO.

Lo bueno de esto, es que cada día, su famoso “Pueblo Bueno” LE CREE MENOS. (Aunque a él le siga valiendo madres).

HECHOS: Ustedes nos enseñaron con su ejemplo a que luchemos por lo justo.

Realidad: Siguiendo sus ejemplos, nosotros no nos vamos a dejar pisar por nadie y seguiremos luchando por nuestros principios para vivir en paz y vivir unidos en un México más equitativo.

Y como todavía me queda un poco de espacio, les platico las siguientes realidades: El gobierno PERDIÓ su apuesta en la rifa del avión. EL PUEBLO BUENO se convirtió en PUEBLO MALO…

No le compró ni un boleto a la 4T. Es más, este gobierno recuperó parte de su inversión gracias al chantaje y soborno que les hizo hace un par de meses a los 100 empresarios mexicanos más poderosos del país. Porque si no hubiera sido por ellos, hubieran tenido el fracaso más grotesco en sus 2 años.

Otra: Se está preparando un show para desviar la atención de los grandes problemas que estamos viviendo. Ese show se llama enjuiciar a los últimos 5 presidentes. Por supuesto que no va a pasar nada.

Otra Más: Ya no tenemos un quinto. Este gobierno TIRÓ TODO LOS AHORROS Y EL DINERO DEL PRESUPUESTO A ¡LA BASURA!

Y para terminar ahí les va nuestra cruda realidad: Somos el 4to lugar de más decesos de Covid-19 ¡¡¡EN EL MUNDO!!! pero…

con el doctor MAS INEPTO DEL MUNDO encargado de la pandemia.

Tenemos el PEOR PROMEDIO en la economía en nuestra historia. En relación al empleo, Peña Nieto dejó al país con un 2% de desempleo formal e informal. En 2 años ya subimos al 11% y desgraciadamente, seguimos subiendo y subiendo.

En la energía vamos MUCHO PEOR QUE ANTES.

Los CAPRICHOS del presidente, de sus enanas y enanos en construir una refinería y otra sarta de idioteces nos tiene al borde del abismo con Pemex EN LA SUPERQUIEBRA.

La educación, otro terror.

De verdad mis queridos héroes de la Independencia.

No tienen ni la más remota idea de la basura de gobierno que tenemos. Una vergüenza MUNDIAL.

Y para terminar esta Carta Semanal les tengo que confesar lo siguiente: A pesar de estos INEPTOS ¡ADORO A MI PAÍS!

Y SEGUIRÉ APOYANDOLO CON ¡TODA MI VOLUNTAD!

¡VIVA MÉXICO!