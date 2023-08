El Chucky Lozano y el Napoli ya no se quieren

Los días de Hirving Lozano en el Nápoli están contados, y lo peor es que no se debe a que no entre en planes del actual campeón de Italia, sino a que el propio futbolista mexicano ya no desea permanecer en el club y el fin de semana pasado protagonizó un numerito que no cayó nada bien en el club que hizo grande Diego Armando Maradona.

Previo al juego del domingo contra el recién ascendido Frosinone, el Chucky estaba contemplado para ser titular, pero él dijo que prefería quedarse en la banca, actitud que no gustó ni tantito a la directiva de la institución, por lo que ya hace todo lo posible para agilizar su salida. Por ahora, el dos veces mundialista tiene dos ofertas concretas: una es del futbol de Arabia Saudita y la otra, del Los Ángeles FC, actual monarca en la MLS.