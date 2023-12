¿Cruz Azul se quedó con la tercera opción de la portería?

El plan de Iván Alonso para armar al Cruz Azul marcha viento en popa, ya que ha fichado defensas, medios, delanteros y… porteros, en este caso el colombiano Kevin Mier, quien al parecer no era la primera opción. A la directiva le encantaba la idea de contratar a Tiago Volpi, pero los Diablos dijeron que no. Medios internacionales han mencionado que fue ofrecido el veterano David Ospina, y ahí los azules recularon. Después de que el ecuatoriano Moisés Ramírez les dijo que no, voltearon a Kevin Mier.

