América perfila sus dos primeras bajas para el 2026

Aunque la prioridad es cerrar fuerte, clasificar a la fase final lo más alto posible y buscar el título, la directiva del América ha comenzado a trabajar en el armado del plantel para el Clausura 2026 y hay dos jugadores que apuntan a salir del club.

El portero Rodolfo Cota y el atacante Víctor Dávila encabezan la lista de candidatos a salir para el próximo año. De hecho, el León ya mostró interés en llevárselos.