¿Qué es lo que tiene que comprobar Kiril Todorov para ser absuelto?

Más de 10 horas duró la audiencia de Kiril Todorov, el desconocido presidente de la Federación Mexicana de Natación, en el Reclusorio Norte antes de que fuera vinculado a proceso por el delito de peculado.

Una de las situaciones que más llamó la atención es que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) salió en su defensa al asegurar que los recursos que se le han otorgado fueron bien empleados.

Lee También: Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, vinculado a proceso por delito de peculado

Sin embargo, ese no es el punto. Una de las cosas importantes en este caso no es si la Conade reporta adeudos, es que Kiril compruebe de dónde salió el dinero para la adquisición de propiedades que están a su nombre y de algunos familiares, con un valor muy elevado, y cuya adquisición no corresponde a los ingresos de este personaje.

Si tuviera la oportunidad de comprobar cómo es que alguien con su salario puede comprar una propiedad de un par de decenas de millones de pesos, quizá ya no se alargaría tanto esta situación.

Lee También: Kiril Todorov se presentó en el Reclusorio Norte para la audiencia sobre el delito de peculado que se le acusa

Lo que también llama la atención es que a estos personajes que son vinculados a proceso les vienen enfermedades y enfermedades, como si por sufrir alguna condición ya no tuvieran que enfrentar a la justicia.