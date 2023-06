El engaño a Scarlett Camberos que la privó de una Liga

La exjugadora y excapitana del equipo femenil del América, Scarlett Camberos, pasará hoy unos momentos muy tristes en Los Ángeles, California.

Al inicio del torneo que ayer concluyó, por sugerencia de su representante, Guillermo Zamarripa, Scarlett se fue a jugar para el Ángel City. Pero ese equipo la ha mantenido en la banca, mientras el resto de sus excompañeras ayer ganaron el campeonato de la Liga MX.

Nos comentan que las verdaderas razones por las cuales Scarlett Camberos dejó al Club América, en pleno torneo, fue que su representante tenía un arreglo previo con el Club Ángel City para que el América transfiriera a Scarlett al final del torneo y utilizó perniciosamente ante el Club América y los padres de Scarlett la excusa de una afectación emocional de Scarlett por un acoso sufrido en redes sociales.

Scarlett no logró campeonar con el América, no estará en el festejo que hoy se realizará en Coapa, con la transferencia perdió el importante bono que recibirán sus excompañeras y no es ni titular en su equipo de Los Ángeles.

Ya el tiempo dirá si Scarlett tomó la decisión adecuada. Por lo pronto, aunque en México está pendiente mejorar el salario de muchas de las jugadoras, resulta preocupante que representantes de las jugadoras, sin escrúpulos, estén copiando las malas prácticas que se han visto en el futbol varonil.

Con el agravante que como el deporte femenil está apenas en gradual ascenso, una mala decisión es mucho más costosa. Ojalá las jugadoras del futbol mexicano se den cuenta, luego del caso de Scarlett, que los representantes no necesariamente velan por sus mejores intereses.

Por lo pronto hoy, a las 14:00 hrs., en el Nido de las Águilas en Coapa, habrá una ceremonia y un festejo muy especial.