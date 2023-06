…Y los que faltan por bajarse de la contienda opositora

Nos cuentan que luego de que Claudia Ruiz Massieu, Lilly Téllez, Germán Martínez y Mauricio Vila se bajaron de la contienda opositora por la candidatura presidencial, se prevé que varios más hagan lo propio, e incluso habrá algunos que quedarán fuera, aunque no quieran. Nos recuerdan que uno de los requisitos es tener “buena fama” y no tener procesos judiciales abiertos. Pues nos hacen ver que el diputado Gabriel Quadri no podrá inscribirse porque también se les pedirá la 3 de 3, y él ya fue sancionado oficialmente por violencia política de género contra la legisladora Salma Luévano. Otro caso es el del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien tiene varios meses viviendo en Estados Unidos, y la Constitución exige para ser presidente de México una residencia en el país de un año anterior al día de la elección, que será el 2 de junio de 2024. Además, nos aseguran, todos saben que hay unos cuantos más que sólo están de “adorno” y no tardarán en darse de baja. ¿Será?

Rasuran transcripción de la mañanera de AMLO

Nos comentan que el famoso “cerco informativo” que denunciaba Andrés Manuel López Obrador cuando era opositor, aun cuando los medios le pedían entrevistas y él se negaba, le volvió a llegar, pero desde dentro de Palacio Nacional. No, no vaya a pensar que alguien de su equipo quiera o pueda callar al Presidente, pero lo que sí ocurrió, nos detallan, es que la versión estenográfica de la conferencia mañanera de ayer está incompleta, pues no aparecen los comentarios que hizo sobre el secuestro de 16 empleados de seguridad pública de Chiapas ni sus quejas de que “los conservadores” lo critican por mostrar entre risas el “amlito” parlante en medio de ese tema tan delicado. ¿Será que caló en el circulo presidencial la lluvia de críticas o algún espontáneo del equipo de prensa lo quiso cuidar y omitió esa parte?

El árbitro de la alianza ya pide tiempo de reposición

El comité organizador de la contienda interna en el frente opositor reconoció que su trabajo será difícil, por el poco tiempo de que dispondrá. Nos cuentan que eso explica que el exconsejero electoral Marco Antonio Baños ya esté hablando de dar a conocer los resultados del proceso el 4 de septiembre, un día después de lo que acordaron los dirigentes partidistas. Nos hacen ver que don Marco prefiere irse blindando ante cualquier eventualidad que retrase el conteo de los votos. Aún no empieza el partido y ya se pide tiempo de compensación.

Por fin regresa a San Lázaro el auditor superior

Nos platican que este viernes, el auditor superior David Colmenares acudirá a la Cámara de Diputados para presentar el informe de la cuenta pública de 2022. Don David fue citado y nos comentan que ya confirmó su presencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Será la primera vez en 18 meses que se haga presente, porque los últimos tres informes los ha presentado de manera virtual. ¿Será que tras haber sido captado en video, comiendo con el diputado Ignacio Mier, el auditor se sintió presionado para aceptar la invitación? Punto para la diputada panista María Elena Pérez Jaén, quien tomó el video y lo difundió en redes sociales.