Xóchitl y su denunciacontra AMLO en la OEA

Nos dicen que la visita que realizó ayer la aspirante presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, a la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D. C., para denunciar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral, hace recordar que los líderes del PAN, PRI y PRD acudieron a ese organismo para acusar la intromisión del crimen organizado en las elecciones de 2021. Han transcurrido más de dos años de esa denuncia, y la OEA no se ha pronunciado ni ha hecho recomendación alguna. Nos hacen notar que la presencia de doña Xóchitl para denunciar una intromisión del Presidente en el proceso es una buena estrategia política y mediática, pero de la que en realidad no se puede esperar mucho.

Turbulencia en Movimiento Ciudadano

Nos recuerdan que en noviembre, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que no buscaría la reelección como senador. Sin embargo, luego de justificar la candidatura a la Cámara Alta de su hijo, se desdijo de aquella promesa. “Vamos a ver qué dicen las bases militantes”, dijo con una gran sonrisa. Y las bases hablaron, y ordenaron que se apuntara en la lista al Senado como suplente de Luis Donaldo Colosio. Y, mientras don Dante metía reversa, nos dicen que en MC no cayó nada bien que se incluyera como candidatos al Senado, al actor Roberto Palazuelos y al empresario y exaspirante presidencial, Gustavo de Hoyos. Nos comentan que hubo advertencias de destacadas emecistas, como Patricia Mercado, de que podrían dejar las filas naranjas por este tipo de cuadros que trata de impulsar el eterno dirigente, Dante Delgado.

El refuerzo boliviano del gobierno de México

Horacio López Justiniano, exfuncionario del gobierno de Evo Morales, quien se desempeñó como jefe de Incidentes Informáticos en la “Agetic”, ocupa una dirección de área en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional en la Oficina de la Presidencia del Gobierno de México, señala la Plataforma Nacional de Transparencia. López Justiniano fue acusado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Procuraduría General del Estado de Bolivia, de haber colaborado desde la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación en el presunto fraude electoral de 2019.