Temen más emboscadas a Xóchitl Gálvez en EU

Tras la emboscada que le tendieron a Xóchitl Gálvez en Nueva York, nos dicen que el equipo de la candidata opositora teme que se preparen otras protestas en contra de ella. Hoy y mañana, doña Xóchitl tendrá diversas reuniones en Washington para terminar su gira por Estados Unidos. Aseguran que tienen informes de que algunos de los morenistas que el viernes fueron burlados por Gálvez con un señuelo que le permitió salir por la puerta de atrás luego de su reunión con representantes de la comunidad mexicana, buscan cobrarle esa afrenta y tratar de opacar su visita a la capital estadounidense. Nos hacen ver que si así de bajo está el nivel de la competencia en territorio extranjero, la rudeza de la campaña en el territorio nacional será de pronóstico reservado.

Las reformas de AMLO y el milagro de Monreal

Hoy, el presidente López Obrador presentará al menos 16 reformas constitucionales. Nos dicen que en la bancada oficial en la Cámara de Diputados hay la línea de darle toda la celeridad a los proyectos presidenciales para que sean votados lo antes posible. Sin embargo, nos hacen ver que en periodos pasados en el Senado de la República las iniciativas presidenciales no corrieron la misma suerte, pues encontraron freno dentro de la misma bancada de Morena. Nos dicen que ahora que Ricardo Monreal regresó como líder del rebaño morenista, deberá demostrarle a Palacio Nacional su capacidad para hacer que las iniciativas sean votadas. Lo que sí no podrá hacer don Ricardo, nos dicen, son milagros, pues la oposición ha dicho que no irá con varias de las reformas presidenciales.

La oposición se prepara para el debate de las iniciativas

Y a propósito de las reformas presidenciales que llegarán al Senado, nos dicen que quien ya se prepara para participar en el debate de éstas, es la senadora panista y jefa de la oficina de Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán. Nos dicen que la senadora defenderá la posición de doña Xóchitl y del frente opositor, quienes consideran que la mayor parte de las iniciativas presidenciales solo tienen propósito de crear una narrativa desde Palacio Nacional con fines electorales, aseguran que lo que se intenta es crear la imagen de que la oposición se opone a que los ciudadanos reciban mayores beneficios, como 100 por ciento de sus pensiones, por lo que consideran que el papel de la oposición es hacer ver que algunas de las propuestas del Presidente son peligrosas para las finanzas públicas y otras para la democracia. El reto, nos dicen, será que en la percepción de los ciudadanos la oposición no quede como el villano de la película que frenó las iniciativas del Presidente, que le prometían más dinero a la gente: un buen reto.

Pasaporte no sustituye acta de nacimiento: INE

En torno a la negativa que han recibido algunos paisanos para realizar el trámite de la credencial para votar desde el extranjero mostrando sólo el pasaporte, nos explican en el INE que deben presentar tres documentos: uno para acreditar la nacionalidad, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. En este sentido, nos señalan, el pasaporte mexicano sí es un documento válido que sirve para acreditar el requisito de identificación con fotografía, sin embargo, no sustituye al acta de nacimiento que exige explícitamente la ley. Nos hacen ver que, para solicitar la credencial para votar, el ciudadano debe forzosamente acreditarse con su acta de nacimiento, una identificación con fotografía -que podría ser el pasaporte- y el comprobante de domicilio.