¿Se sacrificará Dante para ser candidato a la Presidencia?

Dentro de Movimiento Ciudadano reconocen que de las definiciones que se tomen en las próximas horas dependerá el futuro del partido. Cuando MC proclamó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, precandidato único, nadie previó un escenario como el que el partido está viviendo. Ante la nueva circunstancia, la senadora Patricia Mercado, quien en algún momento aspiró, ya se descartó. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas, con anterioridad se ha descartado en varias ocasiones, y aunque ahora varios emecistas lo quieren en la candidatura, otros miembros del partido ven muy complicado que acepte. Al final, nos dicen, los candidatos más visibles son el líder nacional del partido, Dante Delgado; el coordinador parlamentario, Jorge Álvarez Máynez, y el senador Juan Zepeda. Don Dante, antes de la designación de Samuel García, dijo que solo que no hubiera opción él consideraría ser el candidato presidencial. ¿Se sacrificará Dante y aceptará ser el candidato de su partido?

Morena busca convencer a opositores de aprobar a Alcalde como ministra



Morena y sus aliados en el Senado de la República se quieren dar el tiempo necesario para procesar la segunda terna de candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que no sea rechazada por la oposición. Nos comentan que la idea es que toda esta semana se cabildee entre los grupos parlamentarios y se logre convencer a los senadores del bloque de contención de que voten en favor de Bertha María Alcalde Luján. Será hasta el 13 de diciembre, dos días antes de que finalice el periodo de sesiones, cuando el pleno vote la segunda terna enviada por el Ejecutivo, tiempo que tendrá el coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, para tratar de negociar con la oposición el apoyo a doña Bertha María. Nos comentan que la instrucción de Palacio Nacional es que sea el Senado quien apruebe el nombramiento de la nueva ministra para que no sea necesario que el Presidente lo haga de manera directa. Habrá que ver si la oposición le ayuda al senador Ramírez a cumplirle al Presidente.

Perfilan discusión sobre el cobro de impuesto a las aplicaciones de reparto



Nos dicen que, si no hay cambios, el miércoles la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación analizará el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar, que propone validar el cobro de impuesto de 2% a las empresas que operan plataformas digitales para el reparto de alimentos y paquetería. El proyecto del ministro Aguilar, plantea negar el amparo a Uber Eats al señalar que el impuesto no viola principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributarias. En tanto varias de las plataformas digitales han expresado su preocupación, ya que impactaría negativamente en todos los actores que forman parte de ese ecosistema. Nos hacen ver que lo importante para el consumidor es que, si este impuesto es aprobado, las empresas no se lo transmitan a los clientes.

Nuevo operador territorial para campaña de Sheinbaum



Donde se cocina un refuerzo, nos dicen, es en la operación territorial de la campaña de la precandidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum. Nos aseguran que el exalcalde de Iztapalapa, Jesús Valencia, quien dejó un puesto de primer nivel en la secretaría federal de Bienestar para impulsar la campaña de Sheinbaum podría reforzar, o incluso sustituir al actual operador Alejandro Peña, quien es el coordinador de promoción de la precampaña y secretario de Organización de la dirigencia nacional de Morena.