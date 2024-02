¿Se logrará el anhelo de AMLO de tomar el control del Poder Judicial?

En el Poder Ejecutivo no cesan en la lucha por tomar el control del Poder Judicial. El nuevo plan está en marcha, aunque requerirá de que Morena gane la elección. El oficialismo busca, con una reforma que no requiere de mayoría calificada, y que puede aprobar en el Congreso con el apoyo de sus aliados, que solo cuatro, y no ocho ministros como se requiere actualmente, tengan el poder de cambiar la Constitución. Hoy son necesarios ocho votos para anular reformas constitucionales. En este momento el presidente cuenta con el voto de tres ministras, y si Morena gana las próximas elecciones, la presidenta tendrá la posibilidad de proponer a la persona que suceda al ministro Luis María Aguilar, quien en noviembre concluye su periodo de 15 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De este modo, si Morena aprueba en los próximos días su reforma y gana la elección presidencial en junio, a final de año podría la autollamada Cuarta Transformación lograr lo que todo el actual sexenio ambicionó el Presidente, tener el control de la Corte. El segundo piso de la 4T, le dicen.

¿Qué espanta a Morena de Xóchitl Gálvez?

La visita de Xóchitl Gálvez a España provocó una andanada de críticas en redes sociales por parte de simpatizantes del oficialismo, quienes reaccionaron con virulencia a la foto en la que doña Xóchitl posó junto al expresidente Felipe Calderón y que fue publicada por el exmandatario. Nos hacen ver que solo con dar un vistazo a las redes sociales se puede advertir una embestida contra la virtual candidata presidencial opositora. Los ataques provienen de las cuentas de militantes y simpatizantes de Morena, incluidas las plumas identificadas con el partido en el poder. Lo que llama la atención es que muchos de estos simpatizantes aseguran que las encuestas favorecen hasta con más de 30 puntos de ventaja a su candidata, entonces ¿para qué ocuparse de una candidata que está tan abajo? ¿Habrá algo que espante a los morenistas de Xóchitl Gálvez?

La cosa es calmada con las reformas presidenciales

Nos platican que, contrario a lo que se podría pensar, en Morena no tienen prisa por debatir en el pleno el paquete de 20 reformas enviadas por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados. Meterle el acelerador, nos dicen, implicaría despresurizar el debate mediático-electoral que han generado las propuestas, por lo que el plan es que la cosa sea calmada. Más que debatir en el Legislativo, los morenistas quieren que las reformas del Presidente y sus supuestas “bondades” se sigan visibilizando mediante foros, con el único fin de alagar el debate hasta que los tiempos coincidan con la elección presidencial. Ya después se verá si pasan o no.

El Presidente va a Tepito

Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una minigira de trabajo dentro de la Ciudad de México, en el barrio bravo de Tepito. Nos dicen que podría ser su última salida en la capital del país previo al inicio de la veda electoral que inicia en marzo próximo. A mediodía el mandatario inaugurará el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, plantel Tepito-BOX en la alcaldía Cuauhtémoc.