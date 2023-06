Se le cae el millón a Marko Cortés

El candado panista de imponer un millón de firmas de respaldo a quien quiera competir por la presidencia como abanderado de la Alianza por México en 2024 comienza a naufragar. Ayer mismo, el líder nacional panista, Marko Cortés, que fue quien deslizó tal ocurrencia, tuvo una reunión en Querétaro con ocho exgobernadores de filiación blanquiazul. Los exmandatarios, nos dicen, fueron claros en exigir un método abierto a través de mesas de diálogo con aspirantes. Así que no sería nada extraño que mostrar que se tiene el respaldo del 1% del padrón electoral se quede sólo en el sueño de algunos integrantes de la cúpula panista que se resisten a abrir el proceso a la sociedad, como si llevaran ventaja.

Con el PRI ni a la esquina, pero qué tal con Bours

Nos cuentan que en Movimiento Ciudadano no logran ponerse de acuerdo sobre la relación que deben tener con el PRI. Nos cuentan que a un sector de los naranjas no le cayó nada en gracia que el líder de los diputados emecistas, Jorge Álvarez Máynez, uno de los principales promotores de la campaña “Con el PRI ni a la esquina”, se fotografiara y presumiera en redes con el exgobernador Eduardo Bours, en su reciente visita a Sonora. Nos hacen ver que no solo es la filiación priista de Bours, aunque éste ya dijo que está en un “impasse” su militancia, sino la cercanía de una fecha tan emblemática, 5 de junio, aniversario de la tragedia en la Guardería ABC, cuando el priista estaba en funciones. Como se constató en redes, una de las más molestas fue la senadora Patricia Mercado, que les tundió duro a ambos.

Indep promueve membresía de clubes fifís

Nos comentan que en el último tramo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) tiene la misión de subastar todos los bienes que se pueda. Nos detallan que ese organismo promueve la subasta en línea para ganar membresías de ingreso al Club de Industriales y al Club de Banqueros de México. En Palacio Nacional estas membresías serían catalogadas como espacios para fifís aspiracionistas, pero en el afán de conseguir recursos de donde sea, el instituto, que hasta ahora no se sabe que haya regresado nada robado al pueblo, pero sí carga ya con varios escándalos de corrupción, se aguanta y promueve con mucho entusiasmo la entrada a tan exclusivos círculos.

Quieren comisión investigadora contra Gatell

Senadores de oposición se preparan para exigir la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y crear una comisión especial que investigue lo que consideran su negligencia criminal, no sólo por los más de 700 mil muertos de la pandemia y su desprecio por los niños con cáncer, sino porque ahora justifica la cancelación de 35 normas oficiales, entre ellas las relativas al cáncer de mama y el cáncer cérvico uterino. Mientras colectivos que manejan el tema coinciden con Gatell en que las normas ya estaban obsoletas, pero exigen que se cumpla el acuerdo de establecer unas nuevas, actualizadas, los legisladores de oposición se contentarán con pedir comparecencias y hasta la renuncia, sabiendo que no hay modo de que prosperen en una Cámara Alta dominada por Morena y aliados.