Samuel preocupa a MC, pero él disfruta el reflector

Nos cuentan que en un sector de Movimiento Ciudadano hay preocupación por la crisis en Nuevo León porque el gobernador Samuel García decía tener todo bajo control y estar negociando con la oposición en el Congreso local, pero los hechos demostraron que no era así y ahora temen que por no perder el gobierno del estado se vayan a quedar sin candidato presidencial. El INE ya encontró una ilegalidad y bajó los spots de don Samuel, y los preocupados de MC piensan que su campaña, que “iba en ascenso”, quedó frenada. Pero nos hacen ver que el joven García está feliz jalando el reflector nacional con el sainete local y su equipo ya está en la campaña, incluso ya tienen programado su primer acto proselitista unas horas después de que comience su licencia: un encuentro con jóvenes en Guanajuato, bastión del PAN y tierra del expresidente Vicente Fox, con la diputada local Yulma Rocha, que busca la gubernatura del estado.

Listo, el equipo de Sheinbaum para impulsar el Plan C de AMLO

El equipo encargado de la construcción del proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, que estará enfocado en sacar adelante el Plan C para la reforma al Poder Judicial, está completo y este domingo será presentado oficialmente. Nos dicen que en este equipo participarán, entre otros el ministro en retiro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar y el exsubsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Nos comentan que Omar García Harfuch, ya anotado como aspirante al Senado, trabajará con ellos en forma paralela a su campaña. Uno de los puntos centrales que les han encomendado es sustentar la legalidad y beneficios de que ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.

Santos óleos a la reforma de las 40 horas

Nos platican que es muy probable que los seis foros de parlamento abierto sobre la reforma para la jornada laboral de 40 horas queden en el completo olvido, pues Morena no tiene la mínima intención de integrar las observaciones que surgieron de ahí. A pesar de que la Mesa Directiva devolvió el dictamen a la comisión de Puntos Constitucionales, nos adelantan que, para la bancada oficialista, ese dictamen ya se aprobó, y si quieren hacer modificaciones, deben plantearse en el pleno. Lo que no dicen es que en el pleno también tienen mayoría los guindas, por lo que no pasaría un solo cambio. Lo que prevén tanto morenistas como opositores es que la reforma acabará siendo desechada.

AMLO se blinda para inaugurar CRIT en Sinaloa

Nos comentan que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó con la “espinita” de no haber podido inaugurar las instalaciones de un centro de rehabilitación Teletón en Tlapa, Guerrero, debido a un portazo de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, el mandatario decidió que pasado mañana viajará a Mazatlán para inaugurar otro CRIT y ya se diseñó todo un operativo de seguridad y logística tanto de autoridades federales como estatales para evitarle un nuevo disgusto al inquilino de Palacio Nacional. ¿Cantará el “nueve-nueve-nueve-nueve” que tanto repudiaba el lopezobradorismo de antes?