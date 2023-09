Sale la relación México-EU del shock por fentanilo

Con la extradición de Ovidio Guzmán, la relación México-Estados Unidos recibió su dosis de naloxona y salió ayer de la fase crítica por sobredosis de fentanilo. Nos recuerdan que el explosivo crecimiento del tráfico de ese opioide en los últimos años tensó al máximo las cosas con Washington. Ahora se comprueba que una cosa es el discurso de las mañaneras y otra la realidad. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador negaba la producción de fentanilo en nuestro territorio y los republicanos amenazaban hasta con una intervención militar, México intensificó los decomisos y planchó el proceso de entrega del hombre señalado por el gobierno de Joe Biden como el principal introductor de fentanilo. Con los procesos electorales en puerta en ambos países, ayer salió de la crisis la relación bilateral, pero nos comentan que fentanilo y migración seguirán siendo tema. No dejaremos de ser piñata electoral.

Guiños a Cuba

Y aunque el gobierno de México alivió la tensión con Estados Unidos, nos cuentan que eso no impidió seguir con los guiños al régimen cubano. De cara a la campaña de vacunación contra Covid-19 que se inicia en octubre en nuestro país, nos cuentan que la canciller Alicia Bárcena no dejó pasar la oportunidad de agradecer el envío de vacunas Abdala como refuerzo. Al asistir en La Habana a la Cumbre del G77 + China, doña Alicia también agradeció al presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, por el envío de más de 800 médicos. No importa si la vacuna cubana no está avalada por la OMS y su eficacia con las nuevas variantes del virus esté en duda, lo importante para la administración actual, nos comentan, parece ser que México se mueva como en los años de la guerra fría: contentar al vecino grandote y aprovechar para hacer guiños a la isla.

Youtubera cuatroteísta en el INE

En donde hubo cejas levantadas ayer, nos cuentan, fue en el salón de sesiones del Consejo General del INE. A alguien en el instituto le pareció buena idea prestar las instalaciones para que la youtubera Juncal Solano, militante morenista y entusiasta propagandista, hiciera desde el salón de plenos un podcast con el representante del partido guinda, el también famoso en redes sociales por sus exabruptos Eurípides Flores. A los periodistas les cierran los accesos para no molestar a gobernadores morenistas que visitan a la consejera presidenta Guadalupe Taddei, pero a los paleros cuatroteístas les abren las puertas. Y luego se enojan cuando les dicen que son afines a Morena.

Le dan largas a Ebrard

Nos comentan que Marcelo Ebrard hará el lunes oootro anuncio sobre su situación en Morena tras perder el proceso interno frente a Claudia Sheinbaum. Pese a que la Comisión de Honestidad y Justicia del partido guinda debía determinar ayer sí admitía la impugnación del excanciller, nos dicen que el líder nacional Mario Delgado afirmó que tienen más tiempo para el análisis, aunque este plazo esté en los estatutos. En caso de tener una negativa, los ebrardistas ya analizan acudir ante el Tribunal Electoral. Y a medida que pasa el tiempo, nos hacen ver, baja la expectativa por las declaraciones de don Marcelo. Como le dijo con ingenio un tuitero a don Marcelo: “liga que se estira y no se rompe, se aguada”.