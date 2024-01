Robo en carreteras, una bomba de tiempo

Nos dicen que se realizó la segunda mesa interestatal de seguridad en la zona militar de Santa Lucía, en el Estado de México, donde se reunieron el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, las gobernadoras del Estado de México y Tlaxcala, y los gobernadores de Puebla e Hidalgo, junto con Fuerzas Armadas y autoridades federales, entre ellas la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Aunque fue a puerta cerrada, nos comentan que uno de los temas de mayor preocupación es el del robo al autotransporte en carreteras. En especial se habló de la necesidad de tener una mayor coordinación para resolver la inseguridad en carreteras como la de Arco Norte y tramos de la autopista México-Querétaro. Las crecientes protestas de transportistas y cámaras empresariales están convirtiendo este tema en una bomba de tiempo que, aseguran, no tardará mucho en explotar si no se desactiva pronto.

Lo que no suena lógico, suena metálico

Nos cuentan que derivado de la nota publicada ayer en EL UNIVERSAL, que da cuenta de que la Secretaría de Salud y la Cofepris tienen detenida la regulación de grasas en alimentos y bebidas, la próxima semana, en la Comisión Permanente del Congreso la bancada del PAN pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador que informe el avance de la implementación de la reforma que prohíbe añadir grasas trans o que éstas sobrepasen el 2% en alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas comestibles, ya que a cuatro meses de que entró en vigor, ninguna de las dependencias federales ha emitido las bases de regulación, lo que mantiene felices a algunos fabricantes de alimentos procesados. No suena lógico que después de haber creado la regulación, ésta no entre en vigor, y como dice el propio presidente López Obrador, cuando algo no suena lógico, suena metálico.

Florero legislativo

Nos recuerdan que este miércoles fue la penúltima sesión de la permanente y el próximo lunes 29 de enero será el cierre de los trabajos, sin embargo, hay quienes ya llaman a este periodo de receso “el florero legislativo”, pues, cual si fuera un adorno, la permanente destacó por su escaso trabajo. Las bancadas de oposición no se integraron a las comisiones por sentirse relegados en el reparto de las presidencias, y en el pleno se resolverá solo un dictamen, el correspondiente a los nombramientos para el Tribunal de Justicia Administrativa. Eso sí, las y los congresistas siguen cobrando su sueldo íntegro como remuneración por su ardua labor en beneficio del pueblo.

Abusos contra migrantes mexicanos

Activistas aseguran que el panorama negro para los migrantes no sólo existe en México y Estados Unidos. En Canadá y en el marco del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, avalado por el gobierno mexicano y que alberga a 40 mil trabajadores cada año, nos comentan que siguen los abusos, en especial para aquellos que son llevados a ranchos incomunicados o lejanos y tratados casi en calidad de esclavos. También han detectados casos de mujeres en las que hay actos de prostitución forzada. Nos dicen que el gobierno mexicano, al parecer, no está poniendo la atención debida a estos casos.