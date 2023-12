Pleito en Tribunal Electoral podría acabar en crisis constitucional

La división en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es más que un simple pleito entre magistrados. Nos hacen ver que la pelea puede terminar en una crisis constitucional en pleno proceso electoral. El enfrentamiento, nos dicen, no se queda en el TEPJF, sino que alcanza a todo el Poder Judicial, pues dentro de la Suprema Corte hay un grupo de ministros que apoyan al presidente, el magistrado Reyes Rodríguez, y otro que busca su remoción de la presidencia. Sin embargo, nos aseguran que don Reyes ha amenazado con renunciar no solo a la presidencia del Tribunal, sino a su cargo de magistrado, dejando a la Sala Superior con solo cuatro magistrados, lo que, nos dicen, impediría su funcionamiento. Vale la pena recordar que la Sala Superior debe estar integrada por siete magistrados, y que ahora solo hay cinco, pues el Senado no ha aprobado la designación de los dos faltantes, por lo que una renuncia dejaría al órgano solo con 4 magistraturas y un gran problema para resolver los asuntos.

Fuera máscaras, MC apoyará a Morena

La fractura del Bloque de Contención en el Senado, a consecuencia del sainete que se vivió en Nuevo León, ha traído un acercamiento entre Morena y Movimiento Ciudadano que permitirá al partido oficial pasar algunas de las iniciativas que habían sido frenadas por la unión de fuerzas opositoras. El primer fruto de esta nueva sociedad, nos aseguran, será el nombramiento de la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte. Nos dicen que, con los votos de MC, Morena y sus aliados, el próximo día 13, Bertha María Alcalde se convertirá en la nueva ministra por un periodo de 15 años. Nos hacen ver que puede entenderse el rompimiento con el PAN-PRI y PRD, pero lo que será muy complicado explicar para MC es el voto a favor de una aspirante por la que hace solo unos días habían votado en contra. ¿Qué mueve a MC, el odio al PRIAN o el amor a Morena?

Youtuber de las mañaneras va por cargo con Morena

Las mañaneras del presidente López Obrador han sido un trampolín para personajes que, sin ser periodistas, tienen acceso a ese espacio, y que obtienen beneficios que van desde ganar miles de pesos en gestiones —como lo reveló una youtuber afín a la 4T— hasta aspirar a cargos públicos. Y si no, pregúntenle a Marco Antonio Olvera, que busca la candidatura de Morena para la alcaldía de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, y quien ha destacado en las mañaneras por pedir que el gobierno investigue las finanzas de periodistas que critican al gobierno o insultar a los reporteros que intentan hacer preguntas al mandatario fuera del guion de Jesús Ramírez, como cuando llamó “verduleros” a quienes pedían al mandatario que hablara sobre la desaparición de cinco jóvenes de Los Altos de Jalisco, en agosto pasado. Don Jesús parece producir más cuadros morenistas que la escuela de formación política que dirige Rafael Barajas.

Callan autoridades del Instituto de Pueblos Indígenas

Nos cuentan que autoridades del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en un evento que sostuvieron en la Cámara de Diputados, prefirieron guardar silencio sobre la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, la cual no tiene ni un peso asignado y su terreno donado no tiene cimientos. Nos hacen ver que el INPI está absorbiendo los gastos que ya genera esa universidad prometida hace tres años por el mandatario. En este diario detallamos las condiciones en que arrancó el proyecto, pero los responsables prefieren hacer como que la virgen les habla.