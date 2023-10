¿Pequeña tregua por Acapulco en San Lázaro?

Nos cuentan que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó una tregua para que las bancadas no hicieran pronunciamientos políticos respecto al desastre ocasionado por el huracán Otis, porque es “asqueroso sacar raja política” de una tragedia, enfatizó el presidente de la Junta, el panista Jorge Romero. Sin embargo, hoy sí se darán vuelo con el problema, ya que programaron para la sesión posicionamientos de los grupos parlamentarios hasta por 10 minutos. La concordia en San Lázaro sólo dura 24 horas.

Primero el Presupuesto 2024 y luego candidaturas

También en la Cámara de Diputados hay una interesante versión del motivo por el que Morena decidió retrasar para el próximo 10 de noviembre el anuncio de los resultados de las encuestas para definir ocho candidaturas a gobernador y la jefatura de gobierno de la CDMX. Si bien desde varios órganos del partido se ha dicho que el retraso se debió al asunto del criterio de paridad y la emergencia en Guerrero, en San Lázaro nos dicen que uno de los motivos fue el de blindar la votación del Presupuesto de Egresos 2024, discusión programada para el 6 de noviembre. Ante el posible descontento de algunos aspirantes que cuentan con diputados federales en sus filas, se habría tomado la determinación de aplazar los resultados hasta sacar adelante el Paquete Económico. Así que el líder Mario Delgado tiene en ascuas a las y los suspirantes.

Otro órgano autónomo incompleto por omisión del Senado

Nos hacen ver que hoy concluyen su periodo en la Sala Superior del Tribunal Electoral los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante, por lo que el pleno se quedará con cinco integrantes y una renovación pendiente. Sin embargo, nos comentan que en el Senado parecen no tener prisa, ya que en este nuevo periodo no han votado la terna de magistraturas para la Sala Superior. También tienen pendiente un nombramiento en la Sala Especializada, por lo que podrían dar largas como ocurrió con el Inai. Si bien no corre riesgo la operatividad del TEPJF, el Senado brilla… por su omisión.

Promueven amparos para dar ayuda a damnificados

Se empezaron a promover juicios de amparo por particulares, para que se les permita trasladarse a Acapulco a entregar de manera directa víveres y ayuda humanitaria a los damnificados tras el impacto del huracán Otis, nos señalan. Esto, sin que la concesión de la medida judicial implique que se pueda pasar por alto la coordinación de las autoridades a cargo de la respuesta al desastre natural, relativa a garantizar la integridad física del promovente como de las personas afectadas.