Peña Nieto ya habló: ¿fin de pacto y terremoto político?

Terminó el silencio del expresidente Enrique Peña Nieto, quien sostuvo varias charlas con el columnista de EL UNIVERSAL Mario Maldonado en República Dominicana y en España. Las entrevistas derivaron en un libro, a publicarse la siguiente semana, que promete diversas confesiones, dos de ellas muy puntuales: si pactó o no con su antecesor panista, Felipe Calderón, para allanar su llegada a la Presidencia, y si el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, hizo lo mismo con él a cambio de garantizar su salida y su retiro sin sobresaltos. Mario Maldonado consiguió que contara cómo se vivieron las crisis en su gobierno, los casos Ayotzinapa y Odebrecht, así como el encarcelamiento de exfuncionarios y amigos suyos como Juan Collado, Emilio Lozoya o Jesús Murillo Karam. ¿Será que en el ocaso del sexenio y en plena campaña electoral se rompe el presunto pacto entre López Obrador y “el licenciado Peña Nieto”?

Rasuró el INE a Calderón de la lista de votantes en el extranjero

Nos cuentan que otro de los políticos que no podrá votar desde el extranjero es el expresidente Felipe Calderón, quien quedó rasurado de la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero y fue uno más de los casi 40 mil connacionales a los que el INE les encontró “inconsistencias” en su registro. Así que si el exmandatario desea votar, tendrá que subsanar los señalamientos que le hizo el INE a su registro y ver si antes del 5 de mayo lo avalan. O de plano estar en México el 2 de junio y acudir a su casilla.

Alistan postura del Consejo de la Judicatura sobre el caso Zaldívar

Nos cuentan que hoy podría haber noticias en el Consejo de la Judicatura Federal, en cuyo pleno se abordará el tema de la denuncia anónima contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y es posible que emitan un pronunciamiento público. Desde el viernes pasado, cuando se conoció la denuncia, don Arturo ha argumentado que no procede la indagatoria ordenada por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, por venir de un anónimo, pero nos hacen ver que en la Judicatura hay consenso de que no sólo procede sino que hay decenas de casos similares y, de hecho, el acuerdo que permitió ese tipo de indagatorias se alcanzó cuando Zaldívar era la cabeza del Poder Judicial. En lo que aún no se ponen de acuerdo es si hacen un pronunciamiento público. En unas horas sabremos.

Sin presupuesto, refugios para mujeres

Organizaciones feministas nos recuerdan que el combate a la violencia contra las mujeres no ha sido prioridad para la actual administración y nos detallan que estamos a punto de acabar el primer tercio del año sin que a los refugios para mujeres les lleguen los recursos correspondientes a este 2024. Nos comentan que fueron aprobados 111 proyectos, que corresponden a 72 refugios y 39 centros externos, pero siguen sin transferirles el dinero para ejercer este año. La historia, nos recuerdan, se ha repetido cada año durante este sexenio. Pero todavía en las campañas se escucha aquello de “el presidente más feminista de la historia”.