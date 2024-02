Olvidan en Palacio Nacional que el Presidente no comete errores

Nos dicen que más allá de lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la semana pasada rechazó que revelar en su mañanera el número telefónico privado de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times haya sido un error, en Palacio Nacional este incidente se evaluó como “un error” que no debió haber ocurrido. Nos dicen que luego de que el mandatario vulneró los datos personales de la periodista estadounidense sí hubo voces en la residencia oficial que dijeron que había sido un error del Presidente revelar ese dato y advirtieron de que había una violación a la ley que podría traer consecuencias, pero, como ha quedado claro, esas voces no fueron tomadas en cuenta, pues al siguiente día el mandatario ya montado en cólera advirtió que lo volvería a hacer siempre que estuviera en entredicho la autoridad moral del Ejecutivo. Después de más de cinco años trabajando en Palacio Nacional, nos hacen ver, a algunos no les ha quedado claro que el Presidente no comete errores.

¿Y los 13 mil millones cepillados a los autónomos?

Nos recuerdan que, en noviembre, cuando se avaló el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, hubo un recorte de 13 mil millones de pesos al Poder Judicial, Poder Legislativo, INE, Inai y Cofece, bajo el argumento de que este dinero se utilizaría para la reconstrucción de Acapulco, incluso Morena pretendió quitar otros 25 mil millones al Poder Judicial mediante una reforma, pero no lo logró. Nos hacen ver que ya ha pasado tiempo suficiente para hacer un primer balance y conocer cuánto de ese dinero se ha gastado y en qué se ha gastado.

Saca chispas la invitación a Milei al Senado

La carta que la senadora Lilly Téllez (PAN) envió al presidente de Argentina, Javier Milei, para invitarlo a México, hizo que muchos levantaran las cejas, incluso en la propia alianza opositora y en el cuarto de guerra de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, nos cuentan. Mientras en el PAN y el PRI ven con simpatía una eventual reunión de senadores con el mandatario sudamericano, el PRD externó sus reservas. Sobra decir que, en el Senado, el bloque oficial, integrado por Morena, PVEM, PT y PES, rechazan tajante la posibilidad de que Milei asista a la Cámara Alta y en Movimiento Ciudadano tampoco ve con simpatía la invitación de la polémica legisladora panista.

