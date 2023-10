No aparece Adán Augusto… Tatiana viaja con Claudia

Nos cuentan que la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, acompañó ayer a Claudia Sheinbaum en su visita a Estados Unidos, donde se reunió con trabajadores mexicanos en Los Ángeles. También fueron al viaje el líder de Morena, Mario Delgado; la secretaria general, Citlalli Hernández; el vocero de campaña Gerardo Fernández Noroña, y los senadores Manuel Velasco y Eduardo Ramírez. El gran ausente fue Adán Augusto López, quien fue designado coordinador político de la campaña. Nos hacen ver que en el partido guinda corren versiones de que doña Tatiana podría terminar con un papel preponderante; en una de esas, la Coordinación General. Por lo pronto, la nutrida comitiva disfrutó el viajecito a California. ¿Será que cada quién pagó sus gastos?

Perfilan a petista para la Comisión de Búsqueda

Nos aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene en la mira a quien podría ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda. Se trata de Teresa Guadalupe Reyes, quien fue cercana colaboradora de la actual mandataria del Estado de México y exsecretaria de Educación, Delfina Gómez. Nos aseguran que doña Teresa no tiene experiencia alguna que la haga candidata natural para ocupar dicho cargo, vacante desde agosto pasado. Ya se sabe que en estos tiempos con 10 por ciento de capacidad alcanza. Las advertencias de la ONU sobre el manejo deficiente de México en el grave problema de desapariciones no parecen preocupar mucho en Palacio Nacional.

¿Catafixia de chapulines en Yucatán?

Nos cuentan que luego de que Morena le entró a la pepena de políticos de oposición y se jaló al expriista Jorge Carlos Ramírez Marín y al expanista Rommel Pacheco, para que por lo menos les toque tómbola y logren ser de nuevo legisladores federales, en los partidos opositores andan con ganas de pagarles con la misma moneda. Nos aseguran que la entrada de don Jorge Carlos y don Rommel al proceso morenista dejó fuera a cuadros con peso local como el diputado Rafael Echazarreta, quien ya analiza su salida del partido guinda y, nos detallan, ya tiene invitaciones de otros institutos políticos.

En el INM no leen los contratos que firman

No estaría mal que en el Instituto Nacional de Migración leyeran los contratos que firman. Tras la publicación en este diario de la nota sobre la contratación de personal armado en las instalaciones migratorias en Tabasco, el INM afirmó que sus agentes no portan armas de fuego, cosa que en ningún momento se afirmó, pues se refiere al personal contratado. Migración negó que en la estación en Villahermosa personal armado vigile a los migrantes, pero en el contrato CS/INM/047/2023 se indica textualmente en las páginas 7 y 8 que habrá un elemento de seguridad en la sección de hombres y otro en la de mujeres, quienes apoyarán a los agentes del INM para evitar intentos de fuga y resguardarán los accesos a baños, dormitorios y pasillos. Migración afirmó además que no se permiten “puertas cerradas con llave”, pero en la página 7 del contrato se indica textualmente que los elementos de vigilancia “mantendrán cerradas con llave” todas las puertas de acceso. Como decía la vieja campaña de alfabetización de los gobiernos priistas: “¿Qué no saben leer?”