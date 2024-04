Nadie duda: Morena dice la verdad

Algunos sospechosistas piensan que ayer Morena quiso dar un albazo y transferir todas las cuentas de los ahorradores mayores de 75 años en automático al Fondo de Pensiones —que busca ser un fideicomiso del gobierno federal— presentando un dictamen diferente al que aprobó la Comisión de Seguridad Social. Sin embargo, la oposición impidió que esto sucediera al denunciarlo. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, y promovente de la iniciativa, tuvo que salir a decir que ellos identificaron primero el error y también lo iban a señalar. “Él (PAN) lo hizo público, nosotros ya lo íbamos a hacer”, afirmó. ¿Usted sería capaz de dudar de lo dicho por don Ignacio? Recuerde que uno de los principios de Morena es no mentir, así que eso de que ya habían identificado el error y que lo iban a corregir tiene que ser verdadero. Tan verdadero como que en México ya no existe el desabasto de medicinas, que ya se acabó la corrupción y que los abrazos han sido más eficaces que los balazos para acabar con los criminales. Nadie duda de que Morena dice la verdad.

AMLO no puede ver, ni en video, a ecuatorianos

Nos hacen ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere saber nada del gobierno de Ecuador. El pasado martes, en la reunión de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), en la que se trató el tema de la toma violenta de la embajada mexicana en Ecuador, nos señalan que, al inicio de la reunión virtual, Xiomara Castro, presidenta de Honduras y presidenta protempore de la CELAC, informó que López Obrador había pedido que en su participación no estuviera presente la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Queda claro, nos dicen, que AMLO no puede ver, ni en video, a los representantes del gobierno de Daniel Noboa.

Cuestiona Morena formato del segundo debate

Nos comentan que Morena sigue lanzando reclamos por los debates organizados por el INE, ahora por el segundo encuentro que será el 28 de abril en Estudios Churubusco. Ahora, el partido está inconforme con el formato que consiste en hacer a las candidatas y el candidato preguntas de la ciudadanía que fueron videograbadas en los 32 estados del país, y unas más en algunas ciudades de Estados Unidos. Morena desconfía del origen de las preguntas y advierte que podrían ser “manipuladas” en perjuicio de su candidata Claudia Sheinbaum. El problema es que este formato se presentó desde el año pasado y hace casi un mes, se aprobó por todos los equipos. Así que, nos hacen ver que es un reclamo tardío.

No hay ruptura en el Grupo Plural del Senado

La incorporación del senador Emilio Álvarez Icaza a la bancada del PRD, nos aseguran, no significa un rompimiento con Germán Martínez y Gustavo Madero, con quienes fundó el Grupo Plural, sino una recomposición de los grupos parlamentarios de oposición para fortalecer al bloque de contención. Nos explican que, al contar ahora con cuatro integrantes, la fracción perredista tiene derecho a un lugar en la Comisión Permanente que sesionará de mayo a agosto. De este modo, nos dicen, no hay pleito ni división, es estrategia pura.