Morena pelea contra Morena

Nos hacen ver que desde la disidencia de Morena están presionando para tumbar la ampliación de Mario Delgado y Citlalli Hernández como presidente y secretaria general del partido. Nos dicen que un grupo de morenistas encabezados por John Ackerman acudirán afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a realizar una asamblea informativa de este caso. Por cierto, nos comentan también que la discusión del proyecto de la magistrada Janine Otálora, que propone invalidar la extensión del periodo de don Mario y doña Citlalli fue pospuesta. Aunque el proyecto fue dado a conocer por la magistrada la semana pasada, su discusión podría retrasarse una semana más ante la falta de acuerdos dentro del tribunal y las presiones externas. Así, hoy tenemos a morenistas descalificando el proyecto de la magistrada Otálora, mientras que otros morenistas buscan que sea aprobado por el pleno del Tribunal Electoral.

¿Qué atora la reforma al Tribunal Electoral?

Nos platican que, aunque hay consenso en 6 de 7 grupos parlamentarios para aprobar una legislación que acotará las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta reforma nada más no puede ver la luz. Nos dicen que, ahora, la batalla es de hombres contra mujeres. Nos detallan que el proyecto nacido en el seno de la Junta de Coordinación Política, donde solo hay hombres, plantea prohibir al Tribunal la emisión de sentencias con acciones afirmativas en beneficio de la paridad de género, motivo por el que varias diputadas, incluidas las de Morena, rechazan ese punto en particular. De este modo, la reforma sigue atorada, y ahora no son oficialistas contra opositores. La sesión al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales ya se pospuso dos veces, y está programada para hoy en punto de las 9:30 horas. Ya veremos si diputadas y diputados logran ponerse de acuerdo.

El nuevo hombre de Moscú en México

Tras una misión de cuatro años en México, ayer dijo adiós el embajador de la Federación Rusa, Viktor Koronelli. Nos hacen ver que el diplomático tuvo un trato especial en esta etapa del gobierno mexicano. Nos enumeran casos como el suministro de la vacuna anticovid Sputnik, o la rápida creación de un grupo de amistad de legisladores de Morena y del PT cuando Koronelli se enojó por el recibimiento en San Lázaro de la embajadora de Ucrania, Oksana Dramarétska, por otro grupo de legisladores. Pero, sobre todo, nos dicen, don Viktor deja la misión diplomática con la satisfacción de que México no se haya sumado a las sanciones aplicadas por otros países contra Rusia por la invasión a Ucrania. Koronelli, quien se dio tiempo de elogiar la política exterior del gobierno del presidente López Obrador, tendrá como nuevo destino la embajada de su país en Cuba, un aliado de México y la Cuarta Transformación. El presidente ruso, Vladimir Putin designó a Nikolái Sofinski como nuevo embajador en México. Sofinski, es un diplomático con una carrera de más de tres décadas que incluyen haber sido embajador de su país en Perú y Uruguay, así como cónsul en Houston, Texas.

No mentir, no robar, no traicionar y no usar fotos fake

“No mentir, no robar, no traicionar” son los tres principios que guían al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ayer algo falló. El mandatario dio a conocer que se reunió con el padre Alejandro Solalinde para abordar el tema de migración y la justicia luego de la tragedia de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta ahí todo bien, pero nos hacen ver que la fotografía que se publicó en sus redes sociales para dar cuenta del encuentro corresponde al martes 4 de marzo cuando en otra ocasión recibió al religioso en Palacio Nacional. Quién es quién en las mentiras.